Đánh thức tiềm năng du lịch xã Như Xuân

Xã Như Xuân có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Địa hình xen lẫn thung lũng và hồ nước đã tạo nên các danh lam thắng cảnh độc đáo. Hiện nay, xã đang nỗ lực thu hút đầu tư, vận động các hộ dân có điều kiện đầu tư phát triển du lịch.

Đồng bào dân tộc Thái ở thôn Thanh Bình tập luyện văn nghệ để phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Thôn Thanh Bình có 90 hộ với hơn 400 nhân khẩu, người dân chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái. Đến nơi đây du khách sẽ được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, ngắm nhìn lòng hồ sông Mực và thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái như xôi ngũ sắc, cơm lam, cá hấp, gà đồi nướng...

Anh Lương Văn Châu - một trong những hộ dân làm du lịch ở thôn Thanh Bình cho biết: "Gia đình tôi đã tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển các dịch vụ du lịch phục vụ nhu cầu của du khách đến xã tham quan, trải nghiệm. Nhờ đó, các thành viên trong gia đình có thêm việc làm. Tuy nhiên, thu nhập từ làm các dịch vụ du lịch không cao, nhưng gia đình tin tưởng thời gian tới du khách về với các điểm du lịch tham quan, trải nghiệm ở đây ngày càng đông, gia đình sẽ có điều kiện để nâng cao thu nhập".

Hiện thôn Thanh Bình có 8 hộ dân đã đầu tư phát triển du lịch nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao. Nhưng chí ít, việc làm du lịch đã thay đổi tư duy phát triển kinh tế của người dân. Vì vậy, thôn đã động viên, tuyên truyền các hộ dân khắc phục những khó khăn, tiếp tục đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch.

Đến với xã Như Xuân vào giữa tháng 3 âm lịch hằng năm, du khách sẽ được trải nghiệm Lễ hội Đình Thi. Đây là lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thổ xã Như Xuân được diễn ra trong các ngày 15 - 16/3. Đình Thi là nơi thờ danh tướng Lê Phúc Thành thời hậu Lê, người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 2024, Lễ hội Đình Thi đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tìm hiểu thực tế tại xã Như Xuân được biết, địa phương có rất nhiều điều kiện để phát triển các loại hình du lịch như phát triển du lịch cộng đồng ở các thôn Thanh Bình, Mai Thắng, Đức Thắng; du lịch văn hóa tâm linh (tham quan, chiêm bái chùa Di Lặc, Đình Thi); du lịch trải nghiệm, tham quan, ngắm cảnh đạp xe, đi bộ, chèo thuyền, cắm trại bên hồ sông Mực...

Mặc dù có nhiều tiềm năng du lịch, nhưng hằng năm xã mới chỉ thu hút được vài nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm; chưa thu hút được các nhà đầu tư cung cấp các dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống và lưu trú. Nhiều hộ dân muốn đầu tư để phát triển du lịch nhưng nguồn lực còn hạn chế; kết cấu hạ tầng giao thông trong vùng chưa được đầu tư đồng bộ...

Chủ tịch UBND xã Như Xuân Nguyễn Quang Trường cho biết: "Để phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, xã Như Xuân đã và đang tập trung quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Làm tốt công tác xúc tiến, kêu gọi thu hút doanh nghiệp có tiềm lực vào tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư phát triển du lịch. Phối hợp với Vườn quốc gia Bến En xây dựng các sản phẩm du lịch đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về bảo tồn, phát huy tối đa giá trị đặc trưng của hệ sinh thái. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân học cách làm du lịch kết hợp gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Chỉ đạo các thôn vận động người dân trồng, nuôi các loại cây, con đặc sản gắn với phát triển du lịch, tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông; các thiết chế văn hóa cơ sở; bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua đó, góp phần “đánh thức” tiềm năng du lịch địa phương".

Bài và ảnh: Xuân Hòa