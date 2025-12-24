Hotline: 0822.173.636   |

Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn VTOS

Hoài Anh
Sáng 24/12, Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Du lịch (Hiệp hội Du lịch tỉnh) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ du lịch buồng, bàn bar, lễ tân theo tiêu chuẩn VTOS (Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam).

Các đại biểu và học viên tham dự buổi khai giảng khóa đào tạo.

Tham gia khóa đào tạo có 70 học viên là nhân viên các bộ phận buồng, bàn bar và lễ tân của tổ hợp khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện và dịch vụ thương mại Anyla Grand Complex (phường Hạc Thành). Chương trình do các giảng viên, chuyên gia đến từ Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Du lịch - Hiệp hội Du lịch Việt Nam trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành.

Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn VTOS

Toàn cảnh buổi khai giảng khóa đào tạo.

Chương trình đào tạo tập trung vào một số nội dung thực hành nghiệp vụ bàn, lễ tân, buồng phòng gồm các nội dung như: Một số kiểu gấp khăn thông dụng; kỹ thuật phục vụ món ăn; kỹ thuật sử dụng khay; kỹ thuật phục vụ Silver service; kỹ thuật plate service; quy trình phục vụ ăn trưa - tối Á set menu; nghiệp vụ lễ tân; trang trí phòng khách các dịp đặc biệt...

Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn VTOS

Giảng viên hướng dẫn học viên thực hành nghiệp vụ bàn.

Theo kế hoạch, chương trình đào tạo sẽ bế giảng vào ngày 27/12. Các hoàn viên hoàn thành khóa học sẽ được Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Du lịch - Hiệp hội Du lịch Việt Nam cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn VTOS.

Hoài Anh

(Baothanhhoa.vn) - Xã Như Xuân có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Địa hình xen lẫn thung lũng và hồ nước đã tạo nên các danh lam thắng cảnh độc đáo. Hiện nay, xã đang nỗ lực thu hút đầu tư, vận động các hộ dân có điều kiện đầu tư phát triển du lịch.
(Baothanhhoa.vn) - Khu danh thắng Kim Sơn (xã Biện Thượng) không chỉ gợi thương, gợi nhớ bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình mà còn níu chân du khách bởi tình người nồng hậu. Một bác lái thuyền, một cô hướng dẫn viên, một vị thủ từ..., chính sự hiểu biết, gắn...
