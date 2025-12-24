Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn VTOS

Sáng 24/12, Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Du lịch (Hiệp hội Du lịch tỉnh) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ du lịch buồng, bàn bar, lễ tân theo tiêu chuẩn VTOS (Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam).

Các đại biểu và học viên tham dự buổi khai giảng khóa đào tạo.

Tham gia khóa đào tạo có 70 học viên là nhân viên các bộ phận buồng, bàn bar và lễ tân của tổ hợp khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện và dịch vụ thương mại Anyla Grand Complex (phường Hạc Thành). Chương trình do các giảng viên, chuyên gia đến từ Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Du lịch - Hiệp hội Du lịch Việt Nam trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành.

Toàn cảnh buổi khai giảng khóa đào tạo.

Chương trình đào tạo tập trung vào một số nội dung thực hành nghiệp vụ bàn, lễ tân, buồng phòng gồm các nội dung như: Một số kiểu gấp khăn thông dụng; kỹ thuật phục vụ món ăn; kỹ thuật sử dụng khay; kỹ thuật phục vụ Silver service; kỹ thuật plate service; quy trình phục vụ ăn trưa - tối Á set menu; nghiệp vụ lễ tân; trang trí phòng khách các dịp đặc biệt...

Giảng viên hướng dẫn học viên thực hành nghiệp vụ bàn.

Theo kế hoạch, chương trình đào tạo sẽ bế giảng vào ngày 27/12. Các hoàn viên hoàn thành khóa học sẽ được Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Du lịch - Hiệp hội Du lịch Việt Nam cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn VTOS.

Hoài Anh