Thủ hiến Ontario phản đối chỉ trích của Tổng thống Trump về cháy rừng Canada

Thủ hiến tỉnh bang Ontario Doug Ford ngày 18/7 chỉ trích những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về công tác ứng phó cháy rừng của Canada là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, trong bối cảnh các đám cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục lan rộng và khói bụi bao phủ nhiều khu vực ở cả Canada và Mỹ.

Khói bốc lên từ sườn phía nam của đám cháy rừng Brunswick Creek gần North Bend, British Columbia, Canada, ngày 16 tháng 7 năm 2026 trong một bức ảnh chụp từ trên không. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại họp báo, ông Ford nói: “Chúng tôi đang cố gắng vượt qua giai đoạn này”, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu tình thế đảo ngược và Mỹ phải đối mặt với các vụ cháy rừng, thì “chúng tôi sẽ đến đó để hỗ trợ những người láng giềng của mình”. Thủ hiến tỉnh bang Ontario cho biết thêm khoảng 655.000 ha rừng đang bốc cháy trên khắp Ontario, tỉnh bang đông dân nhất Canada. Ông khẳng định chính quyền sẽ không giới hạn ngân sách để bảo vệ người dân, đồng thời bày tỏ chia sẻ với những gia đình đã mất nhà cửa, khu cắm trại và cơ sở kinh doanh do hỏa hoạn.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cáo buộc công tác quản lý rừng của Canada yếu kém khiến khói cháy lan sang lãnh thổ Mỹ. Ông tuyên bố Washington sẽ tính thêm “chi phí khổng lồ” phát sinh do ô nhiễm khói bụi vào các mức thuế hiện áp đối với hàng hóa Canada. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về phản ứng của phía Canada.

Đáp lại, ông Ford cho rằng nếu Washington muốn Canada tăng cường khai thác, dọn dẹp rừng để giảm nguy cơ cháy, Mỹ nên dỡ bỏ thuế đối với gỗ xẻ mềm của Canada. Theo ông, nếu Canada có thể xuất khẩu gỗ xẻ mềm sang Mỹ mà không phải chịu thuế, thì “điều đó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề mà chúng tôi đang phải đối mặt hiện nay”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Các tình huống khẩn cấp Canada Eleanor Olszewski cho biết quân đội sẽ triển khai máy bay sơ tán người dân khỏi cộng đồng Fort Hope ở khu vực tây bắc Ontario, nơi đang ghi nhận một số đám cháy nghiêm trọng nhất. Hàng nghìn người đã được đưa đến các thành phố ở phía nam tỉnh bang.

Các vụ cháy rừng quy mô lớn đã trở thành hiện tượng thường xuyên tại Canada, quốc gia sở hữu một trong những diện tích rừng lớn nhất thế giới. Các chuyên gia khí hậu cho rằng nhiệt độ tăng cao đã khiến thảm thực vật khô hơn, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada cho biết nước này ghi nhận thêm 69 đám cháy mới, nâng tổng số vụ cháy đang hoạt động trên cả nước lên 955. Tổng diện tích rừng bị thiêu rụi hiện khoảng 28.500 km2, thấp hơn mức trung bình của 5 năm gần đây, song khói từ các đám cháy đã lan sang Mỹ, buộc nhiều bang phải ban hành cảnh báo về chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), sáng 18/7, chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở mức “không tốt cho sức khỏe”. Ảnh: Reuters.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), sáng 18/7, chất lượng không khí tại nhiều khu vực, gồm phía nam Ontario, các bang Ohio, Tây Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, Delaware và thủ đô Washington D.C., ở mức “không tốt cho sức khỏe”. Một số khu vực phía tây bang Pennsylvania, trong đó có thành phố Pittsburgh, được xếp ở mức “rất không tốt cho sức khỏe”, dù điều kiện được dự báo sẽ cải thiện trong ngày.

Giới chức Ontario cho biết cường độ cháy rừng đã có dấu hiệu giảm trong 24 giờ qua và điều kiện thời tiết thuận lợi hơn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đáng kể cho công tác khống chế các đám cháy trong những ngày tới.

Thanh Vân

Ảnh: Reuters.