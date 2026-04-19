Mỹ - Iran chưa thể đối thoại trực tiếp, tranh cãi về uranium và các lệnh trừng phạt

Iran cho biết chưa sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington duy trì những yêu cầu “tối đa” khiến tiến trình ngoại giao rơi vào bế tắc, trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. Ảnh: AP.

Phát biểu bên lề một diễn đàn ngoại giao tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 18/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Tehran và Washington đã có nhiều cuộc trao đổi gián tiếp, song chưa đạt đủ điều kiện để bước vào một vòng đàm phán trực tiếp mới. Theo ông, nguyên nhân chính là Mỹ chưa từ bỏ những yêu cầu mà Iran coi là “không thể chấp nhận”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa thể tiến tới một cuộc gặp trực tiếp, vì phía Mỹ vẫn giữ lập trường tối đa ở một số vấn đề then chốt... Chúng tôi muốn hoàn tất một “khuôn khổ thỏa thuận” trước khi nối lại đối thoại trực tiếp”.

Quan chức Ngoại giao Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington sẽ thu giữ toàn bộ uranium làm giàu của Iran. Ông Khatibzadeh khẳng định: “Không có bất kỳ vật liệu làm giàu nào được chuyển tới Mỹ. Đây là điều không thể bàn cãi”.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington sẽ thu giữ toàn bộ uranium làm giàu của Iran. Ảnh: AFP.

Trước đó, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “lấy lại toàn bộ bụi hạt nhân”, ám chỉ khoảng 440 kg uranium làm giàu được cho là đang nằm tại các cơ sở hạt nhân của Iran từng bị tấn công trong năm ngoái.

Phía Iran cho rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ là rào cản lớn nhất đối với tiến trình đàm phán. Tehran kêu gọi Washington phải giải quyết những quan ngại cốt lõi, trong đó có việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Iran mô tả là “khủng bố kinh tế” nhằm vào người dân nước này.

Liên quan đến tình hình khu vực, ông Khatibzadeh cảnh báo Iran sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngăn chặn các hành động gây hấn nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn.

Ngọc Liên

Nguồn: AP