Thôn 2, xã Yên Trường phát huy truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 13/11, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, cùng đại diện UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo xã Yên Trường đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân thôn 2.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân thôn 2, xã Yên Trường.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn 2, xã Yên Trường đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và các phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Nhân dân thôn 2 dự ngày hội.

Khu dân cư thôn 2, xã Yên Trường hiện có 428 hộ, 1.555 nhân khẩu. Người dân trong thôn luôn coi trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chung sức xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, thôn đã hoàn thành tất cả 15 tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét thẩm định thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về kinh tế, thôn 2 chủ yếu phát triển các ngành nghề dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Toàn thôn có 9 trang trại chăn nuôi lợn, gà theo hướng liên kết và 23 trang trại quy mô vừa và nhỏ. Hằng năm, thôn có khoảng 50 lao động xuất khẩu ở các thị trường nước ngoài. Thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/năm.

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phấn khởi chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn 2, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích Nhân dân trong thôn đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể của xã, thôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được; quan tâm vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Chánh Thanh tra tỉnh Trịnh Xuân Thúy trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn 2 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại ngày hội, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đã trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn 2 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Chánh Thanh tra tỉnh Trịnh Xuân Thúy trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ ông Lưu Thế Thắng, thôn 2, xã Yên Trường.

Đồng thời, trao 10 suất quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho hộ ông Lưu Thế Thắng.

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh và lãnh đạo xã Yên Trường tặng quà cho các hộ.

Nhân dịp này, khu dân cư thôn 2 đã biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong cộng đồng dân cư.

Lê Hà