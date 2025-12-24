Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến, thảo luận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 24/12, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận các nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2026; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu xây dựng các nội dung của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, bảo đảm các quan điểm, mục tiêu lớn của Đảng được cụ thể hóa sát với điều kiện thực tiễn và đúng định hướng.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của Đảng ủy tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo các văn bản để trình Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh để ban hành theo quy định.

Về công tác tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, và công bố các quyết định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong giao Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức bảo đảm trang trọng.

Cùng với đó, tổ chức công tác thi đua khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ để tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả công tác ngay từ tháng đầu của năm 2026, tạo tiền đề quan trọng trong cả nhiệm kỳ.

