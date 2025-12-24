Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến, thảo luận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030

Lê Hợi
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/12, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến, thảo luận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 24/12, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến, thảo luận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến, thảo luận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận các nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2026; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến, thảo luận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đinh Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến, thảo luận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến, thảo luận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu xây dựng các nội dung của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, bảo đảm các quan điểm, mục tiêu lớn của Đảng được cụ thể hóa sát với điều kiện thực tiễn và đúng định hướng.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của Đảng ủy tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo các văn bản để trình Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh để ban hành theo quy định.

Về công tác tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, và công bố các quyết định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong giao Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức bảo đảm trang trọng.

Cùng với đó, tổ chức công tác thi đua khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ để tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả công tác ngay từ tháng đầu của năm 2026, tạo tiền đề quan trọng trong cả nhiệm kỳ.

Lê Hợi

Từ khóa:

#Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng #Phó bí thư thường trực tỉnh ủy #Bí thư Đảng ủy #Đảng bộ #HĐND tỉnh #Thảo luận #Nhiệm kỳ #Đào Xuân Yên #quan trọng #Đại hội đại biểu

Chủ đề Hoạt động của thường trực tỉnh ủy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý sự cố hóa chất

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý sự cố hóa chất

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy nổ, sự cố hóa chất trong quá trình sản xuất, ngày 26/12, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý rò rỉ hóa chất tại Nhà máy nước Hàm Rồng.
Đồn Biên phòng Pù Nhi được vinh danh toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Đồn Biên phòng Pù Nhi được vinh danh toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tối 25/12, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã long trọng tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2025”, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...
Xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trung tâm nghiên cứu nông nghiệp thuộc nhóm hàng đầu khu vực Miền Trung

Xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trung tâm nghiên cứu nông nghiệp thuộc nhóm hàng đầu khu vực Miền Trung

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/12, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh