Thời tiết ngày 22/5: Nắng nóng trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi vượt 37 độ C

Ngày 22/5, nắng nóng trở lại nhiều khu vực trên cả nước. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 36 độ C trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt 37 độ C.

Trong ngày nắng nóng, trang phục “kín mít” là một lựa chọn tối ưu để đối phó với thời tiết nắng nóng. Ảnh chụp tại đường Tôn Đức Thắng phường Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/5, nắng nóng trở lại nhiều khu vực trên cả nước. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 36 độ C, trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt 37 độ C.

Chiều tối, nhiều nơi vẫn tiềm ẩn nguy cơ dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực

- Khu vực Tây Bắc Bộ, ban ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, một số

nơi nắng nóng; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ dao động từ 35-36 độ C, có nơi vượt 36 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng, một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trong ngày; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi vượt 37 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

- Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

- Thủ đô Hà Nội có mây, ban ngày xuất hiện nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27-29 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

Theo Vietnam+

