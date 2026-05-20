Nâng cao nhận thức và hành động vì tương lai xanh

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu, hành trình đi tới một “tương lai xanh” không chỉ dựa vào việc thực thi các chính sách mà phải bắt nguồn từ sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân. Khi nhận thức đúng đắn được chuyển hóa thành những hành động thiết thực hằng ngày, chúng ta có thể kiến tạo một hệ sinh thái khỏe mạnh.

Đoàn viên, thanh niên phường Quảng Phú tham gia dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Trong chiến dịch bảo vệ hệ sinh thái, công tác tuyên truyền được xem là nền tảng cốt lõi để chuyển hóa ý thức thành hành động. Xác định rõ điều này, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã thực thi nhiều giải pháp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền từ các kênh truyền thông đại chúng, mạng xã hội đến các buổi tập huấn, sinh hoạt cộng đồng tại địa phương để nâng cao nhận thức BVMT cho các tầng lớp Nhân dân.

Minh chứng cho thấy, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp tập huấn về phân loại, giảm thiểu rác thải nhựa, ủ rác thải dễ phân hủy làm phân bón, giảm thiểu rác thải phải xử lý cho 200 hộ dân trên địa bàn xã Hoằng Sơn. Tại lớp tập huấn, đại diện Phòng Môi trường, Sở NN&MT đã thông tin tới đông đảo cán bộ, người dân thực trạng phát sinh rác thải sinh hoạt, hoạt động thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh hiện nay; tác động từ rác thải nhựa đến môi trường và cuộc sống hằng ngày. Đồng thời phổ biến các kiến thức về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày và hướng dẫn người dân quy trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; kỹ thuật lên men xử lý chất thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp... Theo Phó trưởng Phòng Môi trường Nguyễn Thị Thủy, đây là những thông tin hữu ích góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng hành động BVMT cho người dân hướng tới lối sống xanh, sạch, hài hòa với thiên nhiên và gìn giữ môi trường sống cho thế hệ tương lai.

Cùng với công tác tuyên truyền, để hiện thực hóa mục tiêu BVMT vì sự phát triển bền vững, những hành động thiết thực như ban hành nghị quyết, xây dựng các mô hình BVMT, tổ chức các phong trào thi đua... cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, ngành chức năng quan tâm chú trọng. Theo đó, không ít mô hình BVMT được các tổ chức như: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và MTTQ... thành lập và duy trì hiệu quả. Ví như, mô hình “Dân vận khéo” xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; mô hình “Tổ tự quản BVMT”, “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật”, “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”, “Đổi rác lấy cây”; “Nhà sạch - vườn sạch”... Những mô hình này không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn gắn kết cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.

Mới đây, tại phường Quảng Phú, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường đã ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh” - Thu gom phế liệu đến triệu phần quà san sẻ yêu thương. Bước đầu mô hình được triển khai tại 8 địa điểm, gồm: Cơ quan Ủy ban MTTQ phường; Chi hội phụ nữ phố Thái Bình, phố Phú Quý, phố Hưng Thành, phố Chính Hảo, phố Thành Tráng, phố Tiến Thọ và Chi hội phụ nữ phố 6. Chủ tịch Hội LHPN phường Quảng Phú, Lê Thị Nhài chia sẻ: "Mô hình “Ngôi nhà xanh” được triển khai nhằm tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động thu gom, bán phế liệu tái chế; đồng thời góp phần nâng cao ý thức BVMT trong cộng đồng, phân loại rác thải tại nguồn. Đây cũng là hoạt động nhằm lan tỏa, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư".

Tại nhiều cơ sở hội phụ nữ khác trong tỉnh cũng vậy, hoạt động nâng cao nhận thức và hành động BVMT cũng được quan tâm triển khai hiệu quả. Ví như Hội LHPN xã Thiệu Quang, Định Tân, Lưu Vệ... trồng hàng ngàn cây mắt ngọc, chè mạn, cau lùn, tạo hàng rào xanh có chiều dài trên nhiều tuyến; Hội LHPN xã Vĩnh Lộc, Tiên Trang, Biện Thượng... với mô hình phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, đổi phế liệu lấy cây xanh, trao tặng thùng đựng rác, làn nhựa, hộp nhựa cho các hộ dùng để giảm sử dụng túi nilon... Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh, từ công tác tuyên truyền cùng những hoạt động cụ thể đã làm thay đổi nhận thức, hành động BVMT của mỗi hội viên nói riêng và các tầng lớp Nhân dân nói chung. Đặc biệt, các mô hình BVMT được các cấp Hội LHPN duy trì đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả mục tiêu, quan điểm, chủ trương BVMT.

Trong giai đoạn hiện nay, sự vào cuộc trách nhiệm và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ BVMT là yêu cầu cấp thiết. Bởi hành trình hướng tới một “tương lai xanh” không phải là đích đến của riêng một cá nhân hay một tổ chức nào, đó là “cuộc chạy tiếp sức” của toàn xã hội. Do vậy, cùng với việc nâng cao nhận thức, mỗi hành động “xanh” như: làm tốt việc phân loại rác tại nguồn; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; trồng cây cải thiện không gian xanh; sử dụng năng lượng sạch... của các tổ chức, cá nhân hôm nay sẽ là những “viên gạch” xây dựng nên một tương lai xanh, sạch, đẹp, an toàn cho thế hệ mai sau.

Bài và ảnh: Lê Phong