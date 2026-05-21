Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa

Sau những ngày mưa giông diện rộng, thời tiết miền Bắc được dự báo sẽ “quay xe” nhanh chóng khi bước vào đợt nắng nóng kéo dài nhất kể từ đầu mùa hè đến nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (21/5), khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến từ 10–50mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn trên 100mm. Mưa xảy ra không đồng đều, tập trung chủ yếu vào sáng và chiều tối, khiến thời tiết giữa trưa vẫn xuất hiện cảm giác oi nóng. Tuy nhiên, từ đêm nay, vùng hội tụ gió trên cao suy yếu nhanh, đợt mưa lớn hiện tại tại Bắc Bộ sẽ chấm dứt. Ngay sau đó, khu vực này chuyển sang trạng thái nắng mạnh và nền nhiệt tăng nhanh do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh trở lại.

Dự báo từ ngày 23/5, miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài đến khoảng ngày 28/5. Đây được nhận định là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa hè năm nay. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–38 độ C, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 38 độ C.

Không chỉ miền Bắc, khu vực Trung Bộ cũng ghi nhận xu hướng gia tăng nắng nóng sớm hơn. Ngay trong hôm nay, nhiều nơi đã xuất hiện mức nhiệt từ 35–36 độ C. Từ ngày mai, nắng nóng diện rộng sẽ mở rộng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 35–38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết mưa giông vào chiều và tối. Một số địa phương có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ trên 80mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân tại miền Bắc và Trung Bộ cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng kéo dài, hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nhiệt độ cao, đồng thời bổ sung đủ nước để bảo vệ sức khỏe.

