Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau những ngày mưa giông diện rộng, thời tiết miền Bắc được dự báo sẽ “quay xe” nhanh chóng khi bước vào đợt nắng nóng kéo dài nhất kể từ đầu mùa hè đến nay.

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa

Sau những ngày mưa giông diện rộng, thời tiết miền Bắc được dự báo sẽ “quay xe” nhanh chóng khi bước vào đợt nắng nóng kéo dài nhất kể từ đầu mùa hè đến nay.

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (21/5), khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến từ 10–50mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn trên 100mm. Mưa xảy ra không đồng đều, tập trung chủ yếu vào sáng và chiều tối, khiến thời tiết giữa trưa vẫn xuất hiện cảm giác oi nóng. Tuy nhiên, từ đêm nay, vùng hội tụ gió trên cao suy yếu nhanh, đợt mưa lớn hiện tại tại Bắc Bộ sẽ chấm dứt. Ngay sau đó, khu vực này chuyển sang trạng thái nắng mạnh và nền nhiệt tăng nhanh do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh trở lại.

Dự báo từ ngày 23/5, miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài đến khoảng ngày 28/5. Đây được nhận định là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa hè năm nay. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–38 độ C, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 38 độ C.

Không chỉ miền Bắc, khu vực Trung Bộ cũng ghi nhận xu hướng gia tăng nắng nóng sớm hơn. Ngay trong hôm nay, nhiều nơi đã xuất hiện mức nhiệt từ 35–36 độ C. Từ ngày mai, nắng nóng diện rộng sẽ mở rộng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 35–38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết mưa giông vào chiều và tối. Một số địa phương có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ trên 80mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân tại miền Bắc và Trung Bộ cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng kéo dài, hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nhiệt độ cao, đồng thời bổ sung đủ nước để bảo vệ sức khỏe.

LP

Từ khóa:

#Miền bắc #nắng nóng kéo dài #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Thời tiết #Nắng nóng diện rộng #Mưa giông #Chuyên gia khí tượng #Mùa hè #Nhiệt độ cao nhất #Mưa lớn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Chương trình XDNTM không chỉ hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mà còn đặt ra yêu cầu xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, bền vững. Đây là mục tiêu quan trọng, trở thành tiêu chí thiết yếu để các địa...
Nâng cao nhận thức và hành động vì tương lai xanh

Nâng cao nhận thức và hành động vì tương lai xanh

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu, hành trình đi tới một “tương lai xanh” không chỉ dựa vào việc thực thi các chính sách mà phải bắt nguồn từ sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân. Khi nhận thức...
Tích cực hướng dẫn kỹ năng, thông tin về thiên tai

Tích cực hướng dẫn kỹ năng, thông tin về thiên tai

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, thiên tai xảy ra với tần suất và cường độ khó lường, các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh đang triển khai đồng bộ, sâu rộng công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên...
Thúc đẩy tiết kiệm, chuyển dịch năng lượng

Thúc đẩy tiết kiệm, chuyển dịch năng lượng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là giải pháp then chốt để nâng cao sức cạnh tranh, tính bền vững của nền kinh tế. Từ những hành động nhỏ đến những giải pháp mang tính vĩ mô, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực thúc đẩy tiết kiệm,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh