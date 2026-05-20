Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Thanh Hóa

Ngày 20 và 21/5 khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm qua và sáng nay (20/5), khu vực tỉnh Thanh Hoá có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h00“ngày 19/5 đến 09h00” ngày 20/5 tại các điểm đo mưa tự động phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi cao hơn như: Thọ Dân 145,2mm, Lý Nhân 99,6mm,...

Do chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục 25 - 28 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao nên các ngày 20 và 21/5 khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 21/5 mưa lớn ở Thanh Hoá có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh: Cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; trên biển có lốc xoáy và sóng cao. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm đến tính mạng con người, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Trên biển, lốc xoáy và sóng cao có khả năng gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải; đề nghị các chủ phương tiện theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động điều chỉnh kế hoạch ra khơi, tìm nơi tránh trú an toàn.

