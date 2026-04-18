Thời tiết ngày 18/4: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông, nguy cơ mưa đá

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai giúp bà con xã Bắc Hà lợp lại mái nhà, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau trận mưa đá. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng từ 5 giờ 40 phút đến 10 giờ 40 phút ngày 18/4, khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường như: Đồng Hỷ, Đức Lương, Phú Thịnh, Quang Sơn, Văn Hán; An Khánh, Ba Bể, Bằng Vân, Bình Thành, Bình Yên, Cẩm Giàng, Chợ Mới, Chợ Rã, Côn Minh, Cường Lợi, Đại Phúc, Đại Từ, Dân Tiến, Đồng Phúc, Hiệp Lực, Hợp Thành, La Bằng, Lam Vỹ, Nà Phặc, Na Rì, Nam Cường, Nam Hòa, Ngân Sơn, Nghinh Tường, phường Bá Xuyên, phường Bách Quang, phường Linh Sơn, phường Tích Lương, Phong Quang, Phú Bình, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Thượng Quan, Trần Phú, Trung Hội, Văn Lang, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Võ Nhai, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Trạch (tỉnh Thái Nguyên).

Tỉnh Cao Bằng có các xã Bạch Đằng, Canh Tân, Cốc Pàng, Đoài Dương, Độc Lập, Đông Khê, Hạ Lang, Kim Đồng, Minh Khai, Minh Tâm, Nguyên Bình, Quang Long, Quang Trung, Tam Kim, Thạch An, Trùng Khánh, Vinh Quý.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, các xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chiến Thắng, Công Sơn, Điềm He, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hưng Vũ, Kháng Chiến, Khánh Khê, Lộc Bình, Mẫu Sơn, phường Đông Kinh, phường Kỳ Lừa, phường Lương Văn Tri, phường Tam Thanh, Quốc Khánh, Quý Hòa, Tân Đoàn, Tân Tiến, Tân Tri, Tân Văn, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Tràng Định, Tri Lễ, Văn Quan, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Phúc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Mưa đá. (Ảnh: TTXVN phát)

Diễn biến thời tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

Theo Vietnam+