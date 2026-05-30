Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2 hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Ngày 30/5, Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2 phối hợp với phường Nghi Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Công ty Oldendorff tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2026.

Đông đảo cán bộ, hội viên, người lao động và người dân tham gia Lễ phát động.

Lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm nay đã thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, người lao động Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn; Công an phường Nghi Sơn; cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, các em học sinh và đông đảo người dân trên địa bàn phường Nghi Sơn.

Ông Michael W.Savidge, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Michael W.Savidge, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2 cho biết: Đây là hoạt động được công ty duy trì tổ chức thường xuyên hằng năm; không chỉ có ý nghĩa bảo vệ môi trường tại địa phương, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Ông Michael W.Savidge cũng cảm ơn và đánh giá cao tinh thần phối hợp của chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân và các em học sinh, đã cùng chung tay thu gom rác thải, góp phần làm cho môi trường ngày càng sạch hơn.

Đông đảo cán bộ, hội viên, người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, hội viên, lực lượng vũ trang, các em học sinh và người dân đã ra quân thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường thuộc khu vực bãi biển tại Tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn nhằm góp phần nâng cao ý thức của toàn xã hội, chung tay làm cho Nghi Sơn sạch hơn.

Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2 trao tặng thùng rác cho người dân.

Nhân dịp này, Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2 cũng đã trao tặng phường Nghi Sơn 490 thùng đựng rác thải, qua đó góp phần làm sạch môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn.

Tiến Dũng