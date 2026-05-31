Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cao, nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm tại 144 xã, phường

Theo thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 1/6 - 3/6/2026, thời tiết trên địa bàn 144 xã, phường tại Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng, khô hanh kéo dài, không có mưa, nguy cơ xảy ra cháy rừng dự báo cấp cao, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Đối với những xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phối hợp với Kiểm lâm tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy, đảm bảo trực 24/24 giờ trong ngày, tăng cường kiểm tra người và phương tiện vào rừng.

Thông báo thường xuyên, kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, nội quy dùng lửa trong rừng, ven rừng và tình hình cháy rừng hàng ngày ở địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Khuyến cáo người dân không đốt xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương rẫy và các hành vi sử dụng lửa trong và ven các khu rừng.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; trường hợp cháy rừng vượt quá kiểm soát của xã thì đề nghị các xã, phường liền kề tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Đồng thời báo cáo ngay về Chi cục Kiểm lâm (cơ quan thường trực chuyên ngành PCCCR cấp tỉnh) để có giải pháp huy động lực lượng, trang thiết bị hỗ trợ ứng phó kịp thời.

Trong trường hợp đám cháy lớn vượt quá khả năng kiểm soát, hoặc đám cháy quy mô không lớn nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến người dân, đến an ninh quốc phòng, sự an toàn của các công trình quan trọng, các công trình, vật kiến trúc có nguy cơ gây cháy nổ lớn, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để huy động chữa cháy rừng.

Hạt Kiểm lâm Lang Chánh triển khai các biện pháp cấp bách PCCCR.

Đối với những xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm, Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trực tiếp chỉ đạo việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt các vùng trọng điểm dễ cháy ngoài hiện trường rừng, đảm bảo trực từ 9h đến 21h trong ngày, nhất là các giờ cao điểm, phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay.

Không đốt xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương rẫy và các hành vi sử dụng lửa trong và ven các khu rừng.

Hạt Kiểm lâm nắm chắc tình hình thời tiết để dự báo và thông báo kịp thời đến các xã, thôn, chủ rừng, cộng đồng dân cư về cấp dự báo cháy rừng và tình hình cháy rừng ở địa phương.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; trường hợp cháy rừng vượt quá kiểm soát của xã thì đề nghị các xã, phường liền kề tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Đồng thời báo cáo ngay về Chi cục Kiểm lâm (cơ quan thường trực chuyên ngành PCCCR cấp tỉnh) để có giải pháp huy động lực lượng, trang thiết bị hỗ trợ ứng phó kịp thời.

Tại các xã, phường cảnh báo nguy chơ cháy rừng ở cấp cao, Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, Hạt Kiểm lâm đôn đốc việc thực hiện công tác PCCCR của các chủ rừng trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm dễ cháy; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng từ 10h đến 20h, đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm.

Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng và lực lượng khoán quản bảo vệ rừng, nhất là trồng rừng.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; trường hợp cháy rừng vượt quá kiểm soát của xã thì đề nghị các xã, phường liền kề tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Đồng thời báo cáo ngay về Chi cục Kiểm lâm (cơ quan thường trực chuyên ngành PCCCR cấp tỉnh) để có giải pháp huy động lực lượng, trang thiết bị hỗ trợ ứng phó kịp thời.

Xem công văn chi tiết du_bao_va_thong_tin_cap_chay_rung__31052026145945_signed_1.pdf

Lan Anh