“Nghi Sơn Xanh” 2026: Gần 1.000 người chung tay làm sạch biển

Sáng 31/5, tại bãi biển phường Hải Bình, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tổ chức Lễ phát động Chiến dịch làm sạch biển năm 2026 hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới, thu hút gần 1.000 người tham gia.

Phát động chiến dịch, ông Trần Chí Thanh, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp nhấn mạnh: Biển không chỉ là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá mà còn là không gian sinh tồn, động lực phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và dịch vụ của đất nước. Đối với Thanh Hóa nói chung và KKT Nghi Sơn nói riêng, biển giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp cảng biển và logistics.

Theo ông Trần Chí Thanh, những năm qua, KKT Nghi Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp và cảng biển trọng điểm của khu vực Bắc Trung bộ. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển là yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ môi trường biển và ven biển.

Chiến dịch làm sạch biển không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng các phong trào môi trường mà còn thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng đối với môi trường sống hôm nay và tương lai của các thế hệ mai sau.

Để chiến dịch năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực và lan tỏa sâu rộng, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường biển; xây dựng lối sống xanh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng cường đầu tư hệ thống xử lý chất thải hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và chủ động phòng ngừa sự cố môi trường.

Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, công nhân lao động trong các hoạt động làm sạch môi trường, thu gom rác thải ven biển, trồng cây xanh và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn môi trường biển xanh - sạch - đẹp.

Tiếp nối thành công từ chiến dịch làm sạch biển năm 2025, chương trình “Nghi Sơn Xanh” năm nay được phát triển theo định hướng dài hạn, từng bước trở thành hoạt động thường niên nhằm xây dựng hình ảnh KKT Nghi Sơn xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Chương trình “Nghi Sơn xanh” 2026 do Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chủ trì, với sự đồng hành của 10 doanh nghiệp lớn đang hoạt động trong KKT Nghi Sơn gồm: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Đại Dương, Công ty CP Môi trường Nghi Sơn, Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn, Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 và Công ty TNHH Miza Nghi Sơn. Chương trình cũng nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam - một trong những bên góp vốn của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đại diện doanh nghiệp đồng hành, ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho rằng: “Nghi Sơn xanh” không chỉ là hoạt động bảo vệ môi trường đơn thuần mà còn là cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc phát triển hài hòa cùng địa phương. Thông qua sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, những sáng kiến môi trường sẽ tạo ra các giá trị bền vững, góp phần xây dựng KKT Nghi Sơn trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, xanh và có trách nhiệm".

Theo Ban Tổ chức, các lực lượng đã đồng loạt triển khai hoạt động thu gom rác thải dọc tuyến bờ biển Hải Bình dài khoảng 1,6km.

Kết quả, khoảng 60 tấn rác thải các loại đã được thu gom, đưa đi xử lý tập trung, góp phần cải thiện đáng kể cảnh quan môi trường ven biển, trả lại diện mạo xanh - sạch - đẹp cho khu vực bãi biển Hải Bình.

Minh Hằng