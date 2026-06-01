Thời tiết ngày 1/6: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông

Ngày 1/6, thời tiết phân hóa rõ giữa các vùng miền khi Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ C, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa dông diện rộng vào chiều tối.

Trong khi khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt có nơi trên 37 độ C, thì Tây Nguyên và Nam Bộ lại đón mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to vào chiều tối.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển phía Nam.

Tại thành phố Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; phía Nam 29-32 độ C. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/6, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

