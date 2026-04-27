Thời gian nhận bài thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 15/6

Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phát động, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo trao các giải A cho những tác giả đoạt giải tại Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm - năm 2025. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương

Thực hiện Công văn số 02-CV/BTC, ngày 18/3/2026 của Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về việc đẩy mạnh hưởng ứng và báo cáo tiến độ triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trên địa bàn tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị đang tập trung phát động, tuyên truyền sâu rộng để cuộc thi tạo sức lan tỏa thiết thực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thông qua cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Đồng thời, cuộc thi là dịp để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng nòng cốt; khuyến khích hình thành các tác phẩm chính luận có chất lượng cao trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video clip và mạng xã hội. Qua đó, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo thể lệ, đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm bản dịch tiếng Việt, thuộc các loại hình: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip.

Đối với tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi, gồm 1 bài thuộc loại hình tạp chí và 1 bài thuộc loại hình báo. Đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình, video clip, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm, gồm 1 tác phẩm phát thanh, 1 tác phẩm truyền hình và 1 tác phẩm video clip.

Về hình thức, tác phẩm dự thi phải được trình bày trên khổ giấy A4, không đóng bìa, không dùng giấy màu, giấy ảnh; không gắn thông tin cá nhân của tác giả hoặc nhóm tác giả trong bất cứ nội dung nào của tác phẩm. Thông tin cá nhân của tác giả, nhóm tác giả được lập ở trang riêng đính kèm phía sau tác phẩm hoặc kịch bản văn học đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình, video clip.

Đối với loại hình tạp chí, bài viết có dung lượng tối thiểu 4.000 từ, tối đa 6.000 từ. Đối với báo in, mỗi bài viết không quá 4.000 từ. Đối với báo điện tử, bài viết không quá 2.000 từ, phần sapo không quá 60 từ. Tác phẩm phát thanh, truyền hình có thời lượng tối đa không quá 30 phút; video clip có độ dài tối đa không quá 5 phút.

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ trao giải cho các tác phẩm thuộc từng loại hình. Trong đó, loại hình tạp chí có 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 10 giải khuyến khích; loại hình báo có 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 10 giải khuyến khích; loại hình phát thanh có 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 7 giải khuyến khích; loại hình truyền hình và video clip có 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 7 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi tặng 10 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cuộc thi có quy mô, bài bản, sáng tạo, có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cấp tỉnh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa là Cơ quan Thường trực Cuộc thi. Tác phẩm dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân đang sinh sống tại địa phương nào gửi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Công tác 35 các xã, phường của đơn vị, địa phương đó. Các tác giả không thuộc nhóm đối tượng trên gửi tác phẩm trực tiếp về Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, địa chỉ: số 04, đường Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; đồng thời gửi file mềm về email: thivietchinhluan35thanhhoa@gmail.com.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/6/2026 theo dấu bưu điện. Lễ công bố và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức trong quý III/2026.

Trước đó, ngày 20/11/2025 Ban tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã ban hành kế hoạch số 01-KH/BTC về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2026. Xem nội dung chi tiết cụ thể tại đây.

LP