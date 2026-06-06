Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Những năm qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và hội NCT quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT mà còn tạo điều kiện để lớp người “cây cao bóng cả” tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao của hộ gia đình ông Hoàng Văn Thanh, hội viên NCT xã Thiệu Quang.

Dù đã ngoài 70 tuổi, ông Đinh Sỹ Tuấn ở tổ dân phố 6, phường Đông Sơn vẫn hăng say lao động, phát triển kinh tế gia đình và là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao - gương sáng”. Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với cây ăn quả lâu năm, năm 2012 ông mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất sản xuất sang trồng bưởi theo quy trình VietGAP. Cùng với phát triển vùng bưởi, ông kết hợp chăn nuôi lợn, bò sinh sản, gà, vịt nhằm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tăng thêm nguồn thu nhập và chủ động nguồn phân hữu cơ phục vụ sản xuất. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chú trọng sản xuất theo hướng an toàn, vườn bưởi của gia đình luôn sinh trưởng tốt, cho năng suất ổn định. Hiện gia đình ông duy trì khoảng 700 gốc bưởi, doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho 6 lao động địa phương.

Nhiều năm tham gia công tác hội, ông Quản Văn Bằng, Chủ tịch Hội NCT xã Thiệu Quang luôn tích cực cùng Ban Chấp hành hội triển khai hiệu quả các phong trào, hoạt động của tổ chức hội. Dưới sự điều hành của ông, công tác hội và phong trào NCT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; hội viên phát huy tốt vai trò, uy tín trong gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Không chỉ làm tốt công tác hội, ông Bằng còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, ông đã tự nguyện hiến 120m2 đất để mở rộng đường giao thông. Từ việc làm của ông, 22 hộ dân thôn Thắng Long đã hiến hơn 1.000m2 đất, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Những tấm gương tiêu biểu như ông Đinh Sỹ Tuấn, ông Quản Văn Bằng cho thấy khi được quan tâm, tạo điều kiện, NCT không chỉ là đối tượng được chăm sóc mà còn là lực lượng quan trọng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.

Cùng với việc phát huy vai trò NCT, công tác chăm sóc NCT trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm thực hiện hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 118.597 NCT được hưởng chế độ bảo trợ xã hội thường xuyên, trong đó 87.794 người từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hằng tháng; 100% NCT đủ điều kiện được thụ hưởng các chế độ theo quy định. Từ năm 2021 đến nay, có 1,59 triệu lượt NCT được khám sức khỏe định kỳ; hơn 375 nghìn lượt người được khám mắt, gần 36 nghìn người được thay thủy tinh thể; hàng trăm nghìn lượt NCT được tư vấn sức khỏe, lập sổ theo dõi sức khỏe và hỗ trợ mua BHYT. Hiện trên 97% NCT trong tỉnh có thẻ BHYT.

Bên cạnh đó, các cấp hội thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các loại hình câu lạc bộ. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 4.523 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho NCT. Đặc biệt, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục được nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động. Với 1.260 câu lạc bộ và hơn 200.000 thành viên tham gia, mô hình đã trở thành điểm tựa để NCT được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp khi gặp khó khăn và nâng cao đời sống tinh thần. Hiện Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước về nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh, cho biết: "Các cấp hội NCT sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”; vận động NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, quan tâm chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vì lợi ích chính đáng của NCT và cộng đồng".

Bài và ảnh: Thanh Huê