Sao Vàng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy". Từ chỉ dạy của Người, Đảng bộ xã Sao Vàng đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên.

Buổi sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2026 tại Chi bộ thôn Tân Lập, xã Sao Vàng.

Đảng bộ xã Sao Vàng hiện có 74 tổ chức đảng trực thuộc với gần 2.000 đảng viên. Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, ngay từ đầu năm 2026, cùng với việc duy trì nền nếp, quy trình sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ xã đề ra là tăng cường sinh hoạt chuyên đề, chú trọng những vấn đề mới, sát thực tiễn.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Đảng ủy xã đã chú trọng, duy trì việc phân công các đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ. Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo các chi bộ quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt bám sát thực tiễn cơ sở; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. Với các giải pháp cụ thể, thiết thực, đến nay việc sinh hoạt của các chi bộ đã đi vào nền nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt trên 90%. Tại các chi bộ các nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với các vấn đề thực tiễn tại địa phương như XDNTM; nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến học, khuyến tài; an ninh trật tự; bảo hiểm y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm... được chú trọng triển khai.

Đơn cử như tại buổi sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2026 về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ; phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 17/4/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn xã Sao Vàng giai đoạn 2026-2030” của Chi bộ thôn Xuân Tâm.

Đây là chi bộ có 28 đảng viên, trong đó có 24 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị. Về triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trên địa bàn thôn hiện có hai dự án đang triển khai có liên quan trực tiếp, gồm dự án tuyến đường số 7 và dự án nâng cấp tuyến đường kẹp mương. Cụ thể, đối với dự án tuyến đường số 7 đi qua địa bàn thôn có tổng số 80 hộ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích thu hồi gần 12.900m2. Về kết quả thực hiện, dự án đã hoàn thành công tác kiểm kê đất lúa và đất trồng cây lâu năm. Đồng thời UBND xã đang triển khai và thông báo tới các hộ dân về kế hoạch kiểm kê đất ở. Đối với dự án nâng cấp tuyến đường kẹp mương có chiều dài 1,3km, chiều rộng 8m, trong đó mặt đường 6m và mỗi bên có mương rộng 1m, việc triển khai dự án gắn với vận động Nhân dân hiến đất, tháo dỡ các công trình như tường rào, cột cổng để mở rộng đường giao thông theo quy hoạch. Để thực hiện nhiệm vụ này, chi bộ thôn đã chủ động ban hành Nghị quyết số 04-NQ/CB ngày 19/1/2026 về tăng cường sự lãnh đạo trong vận động Nhân dân hiến đất làm đường; trên cơ sở đó, thôn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức họp dân để lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Đến tháng 5/2026, tỷ lệ hộ dân đồng thuận đạt khoảng 95%, còn 4 hộ liên quan đến nhà ở đang tiếp tục được tuyên truyền, vận động.

Đánh giá về công tác tổ chức, chất lượng buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Xuân Tâm, là cán bộ lãnh đạo được phân công về dự sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phan Thanh Dũng, cho biết: "Trên cơ sở công văn chỉ đạo của đảng ủy, chi bộ đã xây dựng báo cáo, nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể góp phần phát triển, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn xã. Công tác chuẩn bị cho sinh hoạt được thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo, từ chủ đề, nội dung đến xây dựng đề cương, kế hoạch hành động. Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung phân tích, nêu rõ một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và các nội dung liên quan đến đời sống Nhân dân. Vì vậy, chất lượng buổi sinh hoạt chuyên đề đã được nâng lên rõ rệt".

Tiếp tục bám sát thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng ủy xã Sao Vàng tiếp tục chú trọng đổi mới căn bản, toàn diện về nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với từng loại hình chi bộ. Cùng với đó, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ khoa học, chặt chẽ, định lượng, cụ thể.

Bài và ảnh: Lê Phượng