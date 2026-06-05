Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự sinh hoạt Chi bộ thôn Đông Môn

Chiều 5/6, Chi bộ thôn Đông Môn, trực thuộc Đảng bộ xã Tây Đô tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6/2026.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Đông Môn.

Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy xã Tây Đô cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Các đại biểu và đảng viên Chi bộ thôn Đông Môn dự sinh hoạt.

Thôn Đông Môn hiện có 120 đảng viên, trong đó có 118 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Đây là một trong những chi bộ có số lượng đảng viên đông của địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bí thư Chi bộ thôn Đông Môn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026.

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ thôn Đông Môn đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026.

Theo đó, chi bộ tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đảng viên Chi bộ thôn Đông Môn dự buổi sinh hoạt.

Trong thời gian qua, đội ngũ đảng viên đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động của địa phương. Nhiều đảng viên cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, có uy tín trong Nhân dân, trở thành cầu nối quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Truyền thống đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và cộng đồng dân cư luôn được giữ vững, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng đảng viên trẻ đã thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực tiếp cận khoa học kỹ thuật, các mô hình phát triển kinh tế mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và đời sống. Nhiều đảng viên trẻ đã chủ động hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của chi bộ cũng như thúc đẩy chuyển đổi số ở khu dân cư.

Đảng viên Chi bộ thôn Đông Môn dự buổi sinh hoạt.

Chi bộ cũng chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, chi bộ đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân, kịp thời tuyên truyền, giải thích để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng quản lý đảng viên; xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như chất lượng sinh hoạt của Chi bộ thôn Đông Môn. Đồng chí cho rằng nội dung sinh hoạt bám sát thực tiễn địa phương, các ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh, việc lãnh đạo cấp trên dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí đã thông tin tới đảng viên trong chi bộ về tình hình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh thời gian qua; tiến độ thực hiện công tác rà soát, sáp nhập thôn, tổ dân phố của tỉnh bảo đảm phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa và điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ thôn Đông Môn tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách mới, nhất là những nội dung liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính ở cơ sở.

Cùng với đó, chi bộ cần tăng cường xây dựng đời sống văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, xây dựng gia đình số, cộng đồng số, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Lê Hợi