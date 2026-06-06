Tam Thanh sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, người dân xã biên giới Tam Thanh được quan tâm, phục vụ tốt hơn không những về thủ tục hành chính mà còn cả đời sống, mưu sinh.

Xã Tam Thanh đã đề ra chủ trương phát triển du lịch cộng đồng nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đầu năm 2025, phần lớn diện tích nứa, vầu trên địa bàn xã Tam Thanh bị khuy, chết la liệt theo những triền đồi chân suối. Để trồng lại cây non và đợi thời gian cho thu hoạch sẽ phải mất ít nhất 4 năm, đồng nghĩa người dân bắt buộc phải tìm ra nguồn thu nhập thay thế để đắp đổi mưu sinh.

Khi nỗi lo sinh kế chưa được bù đắp, thì từ tháng 7 đến 9/2025, do ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão số 3, số 5 và số 10 đã gây mưa to, gió lớn, khiến xã Tam Thanh bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Chỉ tính riêng sau ảnh hưởng của cơn bão số 10 vào những ngày cuối tháng 9/2025, trên địa bàn xã đã có hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập, gần 50 điểm thuộc tuyến giao thông độc đạo nối trung tâm xã với Quốc lộ 217 sạt lở, hơn 100 hộ dân phải di dời khẩn cấp...

Trong lúc khó khăn ấy, người dân nơi đây đã cảm nhận được rõ hơn sự quan tâm kịp thời, thiết thực, ý nghĩa, ấm tình người của các cấp ủy, chính quyền đến họ. Như câu chuyện của anh Lương Văn Huấn (SN 1986) ở bản Pa: Những năm trước, do ở cách xa trung tâm huyện cũ, vào mùa mưa, tuyến đường độc đạo dẫn về xã cũng bị sạt lở, phải chờ cả nhiều tuần sau mới được thông. Nhưng từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ngay sau mưa bão, lãnh đạo xã đã tổ chức lực lượng, máy móc đến san ủi hàng nghìn khối đất đá, nhanh chóng mở lại lối đi cho bà con. Ngoài ra, trong thời gian mưa bão, cán bộ xã đã không quản khó khăn, vất vả, thậm chí là nguy hiểm sức khỏe, tính mạng để tổ chức di dời và mang vác lương thực, thực phẩm hỗ trợ bà con.

“Riêng với gia đình tôi, sự quan tâm đó là cả một ân tình lớn lao. Thiên tai do bão số 10 đã làm căn nhà bị đổ sập, chúng tôi được xã hỗ trợ làm lán tạm để ở. Sau đó, gia đình còn được lãnh đạo xã vận động thêm các nhà hảo tâm đến hỗ trợ 80 triệu đồng và vận động bà con góp sức để dựng lại nhà mới”, anh Lương Văn Huấn bộc bạch.

Quan tâm chăm lo cuộc sống Nhân dân, đặt nhiệm vụ bảo đảo an toàn tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết trong ứng phó thiên tai đã là thành công, dấu ấn bước đầu của Đảng bộ xã Tam Thanh ngay từ những ngày mới thành lập. Ở đó, người dân được đặt ở vai trò trung tâm, chủ thể phục vụ. Vậy nên, họ hào hứng ủng hộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngay từ những ngày đầu.

Không hô hào khẩu hiệu, chủ trương xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân được Đảng ủy xã Tam Thanh lãnh đạo toàn diện, cụ thể hóa bằng những giải pháp, việc làm thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương. Mà trước hết, cấp ủy, chính quyền xã đã đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vừa ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trước mắt, vừa quan tâm định hướng, thực hiện những bước đi mang tính chất chiến lược lâu dài để đổi thay diện mạo vùng biên này. Đó là chuyện nhanh chóng nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, gắn với nhu cầu thị trường, từng bước tạo nguồn sinh kế thay cho diện tích nứa vầu bị chết. Là vận động Nhân dân làm vệ sinh đường bản ngõ xóm, tạo môi trường sống, cảnh quan xanh, sạch, đẹp...

Như chia sẻ của Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh, ông Phạm Quang Tuấn: "Ngay sau khi đi vào vận hành, Đảng ủy xã đã phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, ưu tiên các nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến phục vụ người dân, doanh nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội, đất đai, hộ tịch, quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, quản lý tài sản công và các nội dung chuyển tiếp từ cấp huyện cũ".

Với cách làm đó, đi vào vận hành, dẫu còn khó khăn, thiếu thốn cả về cơ sở vật chất lẫn con người, Đảng ủy xã Tam Thanh đã ưu tiên bố trí phòng làm việc, trang thiết bị và cán bộ, công chức vững về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm, đưa vào hoạt động thông suốt, hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công. Song với đặc thù của một xã biên giới, địa hình chia cắt, hạ tầng giao thông, điện, sóng viễn thông còn chưa hoàn thiện, xã đã phân công cán bộ, công chức xuống tận bản, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ bà con thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Vào những đợt cao điểm, khi người dân cần giải quyết các thủ tục liên quan đến các chính sách ưu tiên cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn, họ đã phải làm việc xuyên trưa, cả buổi tối và ngày nghỉ.

Đó còn là những đợt ra quân làm sạch giữ liệu đất đai. Tổ chức rà soát và hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ 36 hộ dân ở khu Co Hương sau nhiều năm di dời đến nơi ở mới theo chủ trương của tỉnh... Theo đánh giá của xã, bộ máy sau sắp xếp cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Việc phục vụ tổ chức, công dân không bị ngưng trệ, gián đoạn; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao.

Đó là những thành công trước mắt, khi mà người dân được đặt ở vai trò trung tâm, chủ thể phục vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Còn về lâu dài, xã Tam Thanh đã và đang tiến hành các bước trình tự, thủ tục hoàn thiện quy hoạch chung, hoạch định không gian chiến lược phát triển cho nhiều năm tới. Xã ban hành các nghị quyết chuyên đề đặt nền móng phát triển du lịch cộng đồng, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng đường giao thông, nâng cấp lối mở Tam Thanh, Piềng Phưa thành cửa khẩu để thông thương với nước bạn Lào...

Bài và ảnh: Đồng Thành