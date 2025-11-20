Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2026

Ngày 20 tháng 11 năm 2025 Ban tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ban hành kế hoạch số 01-KH/BTC về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2026. Báo điện tử Thanh Hóa trân trọng giới thiệu một số nội dung chủ yếu sau:

Ảnh minh họa.

I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tên cuộc thi: Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2026 .

2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các cơ quan tham mưu Cuộc thi

2.1. Ban Chỉ đạo Cuộc thi: Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Tỉnh ủy Thanh Hóa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy).

2.2. Ban Tổ chức Cuộc thi

- Ban Tổ chức Cuộc thi do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

- Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

2.3. Cơ quan Thường trực Cuộc thi: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

2.4. Hội đồng Giám khảo

Trên cơ sở đề xuất của Cơ quan Thường trực Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Giám khảo với số lượng thành viên bảo đảm yêu cầu để tổ chức chấm các tác phẩm dự thi đạt hiệu quả tốt nhất.

3. Đối tượng và số lượng tác phẩm tham dự thi

3.1. Đối tượng tham dự thi

- Người Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc ở trong và ngoài tỉnh có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi).

- Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các xã, phường; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trong tỉnh và văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh.

3.2. Số lượng tác phẩm tham dự thi

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 05 tác phẩm dự thi, gồm:

- Tối đa 02 tác phẩm dạng viết: 01 bài viết chính luận thể loại Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận thể loại Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4, không đóng bìa, trang thông tin cá nhân của tác giả/nhóm tác giả để ở trang cuối cùng của bài dự thi), file mềm (định dạng Microsoft Word) và minh chứng công bố tác phẩm (nếu có).

- Tối đa 03 tác phẩm đa phương tiện: 01 tác phẩm thể loại Phát thanh; 01 tác phẩm thể loại Truyền hình và 01 tác phẩm thể loại Video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4), bản in kịch bản (khổ A4, không đóng bìa, trang thông tin cá nhân của tác giả/nhóm tác giả để ở trang cuối cùng của kịch bản) và file mềm kịch bản (định dạng Microsoft Word).

- Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội, các quy định khác của pháp luật.

4. Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi

4.1. Tiêu chí chung

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), Phát thanh/Truyền hình/Video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi (ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, thời gian được tính bắt đầu từ ngày ban hành Kế hoạch này; đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới.

- Sau khi gửi tác phẩm tham gia dự thi, khuyến khích các tác giả/nhóm tác giả công bố tác phẩm trên Tạp chí, Báo, Đài, mạng xã hội.

- Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

4.2. Tiêu chí về chủ đề, nội dung và cách thức thể hiện

- Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay (Phụ lục định hướng chủ đề ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu, tính định

hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

- Khuyến khích các tác phẩm có cách thức thể hiện sáng tạo, độc đáo, có những thông tin cập nhật, có phát hiện mới.

4.3. Về bản quyền

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền.

- Các tác phẩm đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị thu nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực Cuộc thi.

- Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

5. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

5.1. Thời gian

- Cơ quan Thường trực Cuộc thi sẽ nhận bài viết dự thi từ ngày 20/11/2025 cho đến hết ngày 15 /6/2026 (tính theo dấu bưu điện).

- Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện; không hoàn trả lại tác phẩm gửi dự thi trong mọi trường hợp.

5.2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

- Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống tại địa phương nào thì gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Công tác 35 các xã, phường của đơn vị, địa phương đó để chọn lọc gửi Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Các tác giả/nhóm tác giả không thuộc nhóm đối tượng nêu trên thì gửi tác phẩm tham gia dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Phòng Tuyên Truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, địa chỉ: Số 04, đường Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời gửi file mềm các tác phẩm dự thi về Email: thivietchinhluan35thanhhoa@gmail.com .

5.3. Tác phẩm dự thi

Tác phẩm gửi dự thi dạng viết gồm bản in (khổ A4, không đóng bìa, trang thông tin cá nhân của tác giả/nhóm tác giả để ở trang cuối cùng của bài dự thi), file mềm (định dạng Microsoft Word) và minh chứng công bố tác phẩm (nếu có); tác phẩm đa phương tiện: Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4), bản in kịch bản (khổ A4, không đóng bìa, trang thông tin cá nhân của tác giả/nhóm tác giả để ở trang cuối cùng của kịch bản) và file mềm kịch bản (định dạng Microsoft Word).

6. Tổng hợp báo cáo kết quả dự thi

- Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Công tác 35 các xã, phường tổng hợp báo cáo kết quả (trong đó nêu rõ hình thức triển khai, tổng số tác phẩm dự thi và số lượng bài dự thi theo từng loại hình) gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Phòng Tuyên Truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (số 04, đường Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), đồng thời gửi file mềm các tác phẩm dự thi về Email: thivietchinhluan35thanhhoa@gmail.com (liên hệ đồng chí Nguyễn Duy Thành, điện thoại: 0981.623.618). Các cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi hồ sơ dự thi không được xét giải Tập thể.

7. Thời gian đánh giá các tác phẩm dự thi

- Từ ngày 16/6/2026 đến ngày 20/6/2026: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ tiến hành sàng lọc, chấm sơ khảo.

- Từ ngày 22/6/2026 đến ngày 30/6/2026: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ chấm chung khảo, xét giải thưởng.

8. Công bố và trao giải: Dự kiến tổ chức trong quý III năm 2026.

II.CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng giải thưởng

1.1. Về giải thưởng cho tác phẩm

- Tác phẩm loại hình Tạp chí: 02 giải A, 05 giải B, 07 giải C, 10 giải Khuyến khích.

- Tác phẩm loại hình Báo: 02 giải A, 05 giải B, 07 giải C, 10 giải Khuyến khích.

- Tác phẩm loại hình Phát thanh: 01 giải A, 03 giải B, 05 giải C, 07 giải Khuyến khích.

- Tác phẩm chính luận loại hình Truyền hình và Video Clip: 02 giải A, 03 giải B, 05 giải C, 07 giải Khuyến khích.

Tùy theo số lượng và chất lượng bài tham gia giải, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh số lượng cơ cấu giải phù hợp.

1.2. Về giải thưởng tập thể

Ban Tổ chức Cuộc thi tặng 10 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình với cách thức triển khai sâu rộng, sáng tạo; có nhiều tác phẩm dự thi cấp tỉnh đạt chất lượng tốt.

2. Hình thức giải thưởng

2.1. Giải thưởng dành cho tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải được tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng.

2.2. Giải tập thể xuất sắc

Mỗi tập thể đạt giải xuất sắc được tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được cấp từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2026 và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Cuộc thi)

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Hội đồng chấm giải Cuộc thi.

- Tham mưu xây dựng và ban hành kế hoạch, thể lệ của Cuộc thi; đăng tải nội dung cơ bản của kế hoạch, thể lệ Cuộc thi trong tài liệu “Thông báo nội bộ” tháng 12/2025.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phát động và tổng kết Cuộc thi.

- Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng các đảng ủy trực thuộc, đảng ủy các xã, phường; các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các cơ quan báo, đài trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi.

- Là đầu mối nhận hồ sơ các tác phẩm tham dự Cuộc thi. Tổng hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm và tập thể đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn trao giải; tổng hợp hồ sơ các bài viết xuất sắc gửi tham gia dự thi cấp Trung ương.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi; xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Cuộc thi trên địa bàn tỉnh trình Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương theo quy định.

- Xây dựng dự toán kinh phí, làm hồ sơ quyết toán kinh phí tổ chức Cuộc thi.

2. Các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

Tổ chức phát động Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị nhằm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tìm hiểu, tham gia Cuộc thi. Một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

2.1. Tỉnh Đoàn

Ban hành văn bản chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát động Cuộc thi; tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên, sinh viên hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.

2.2 . Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo UBND các xã, phường, hệ thống các trường trực thuộc UBND tỉnh, các cơ sở giáo dục trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GD&ĐT tổ chức tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên, học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.

2.3 . Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi; phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, rà soát, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong đăng tải thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về Cuộc thi trên Internet, mạng xã hội.

2.4. Trường Chính trị tỉnh

- Tuyên truyền, động viên, hướng dẫn cán bộ, giảng viên, học viên tham gia viết bài dự thi.

- Lựa chọn ít nhất 30 t ác phẩm bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí Cuộc thi nộp trực tiếp về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

2.5, Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh

Quán triệt, tuyên truyền, động viên cán bộ, phóng viên, hội viên, nhà báo tham gia viết bài dự thi. Lựa chọn, tổng hợp các tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí Cuộc thi nộp trực tiếp về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

2.6. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Đăng tải toàn văn kế hoạch, thể lệ Cuộc thi trên các chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời phản ánh đậm nét việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; chạy chữ dưới chân màn hình từ ngày 20/11/2025 đến 20/6/2026 trên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh biết quan tâm hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Hằng tháng, có ít nhất 03 tin, bài, phóng sự phản ánh về Cuộc thi.

- Quán triệt, tuyên truyền, động viên, hướng dẫn cán bộ, phóng viên, nhà báo tham gia viết bài dự thi. Lựa chọn ít nhất 30 tác phẩm bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí Cuộc thi nộp trực tiếp về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

- Tổng hợp tin, bài để xây dựng phóng sự (thời lượng 10 phút) về Cuộc thi phục vụ tại Lễ Tổng kết Cuộc thi.

2.7. Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh

Quán triệt, tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên tham gia viết bài dự thi. Lựa chọn ít nhất 05 tác phẩm bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí Cuộc thi nộp trực tiếp về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

3. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy xã, phường

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 của địa phương, đơn vị căn cứ Kế hoạch, Thể lệ, định hướng chủ đề Cuộc thi để phát động, triển khai Cuộc thi tại địa phương, đơn vị mình bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả; tổ chức thu nhận, thẩm định các tác phẩm dự thi và gửi về Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp tỉnh đúng thời gian quy định. Phân công cụ thể, như sau:

+ Ban Chỉ đạo 35: Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá sơ loại các tác phẩm của cán bộ, đảng viên trực thuộc đơn vị mình. Mỗi Ban Chỉ đạo lựa chọn ít nhất 15 tá c phẩm bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí Cuộc thi nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

+ Ban Công tác 35 các xã, phường: Tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá sơ loại các tác phẩm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn và tác phẩm dự thi của Nhân dân tại địa phương. Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất 05 tác phẩm bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí Cuộc thi nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình; Trang/Cổng thông tin điện tử, website nội bộ, các kênh truyền thông trên Internet, mạng xã hội... của địa phương, đơn vị.

- Chỉ đạo các chi bộ đảng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2025 và tháng 01/2026 dành thời gian thỏa đáng để tổ chức cho đảng viên của chi bộ tìm hiểu kế hoạch, thể lệ, định hướng chủ đề và hưởng ứng tham gia dự thi.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi ở địa phương, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân triển khai, hưởng ứng tham gia tích cực Cuộc thi; đồng thời, phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai chưa tốt về Cuộc thi.

4. Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh

Tổ chức phát động Cuộc thi ở đơn vị mình; tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên, học viên, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, điện thoại 0919.666.798 - 0981.623.618 ) để được giải đáp.

Tệp đính kèm:

LP (Nguồn: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy)