Sao Vàng nỗ lực vì sự hài lòng của người dân

Nhờ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp thực hiện việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công tại xã Sao Vàng có nhiều chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Sao Vàng hướng dẫn người dân thao tác trực tiếp trên Kiosk điện tử để nộp hồ sơ TTHC.

Xã Sao Vàng được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Xuân Phú, Thọ Lâm, Xuân Sinh và thị trấn Sao Vàng. Sau sáp nhập, dân số đông, địa bàn rộng, việc đi lại của người dân từ các xã cũ đến trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) xã xa hơn trước. Để người dân không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi lâu và hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn, UBND xã Sao Vàng đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử công vụ, theo dõi nhiệm vụ, phần mềm ký số... để tạo lập, trao đổi, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” gắn với cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Trung tâm PVHCC xã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đường truyền internet, các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm mọi hoạt động của trung tâm được kết nối liên thông. Các TTHC được công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng. Các biểu mẫu, thành phần hồ sơ và quy trình xử lý được chuẩn hóa, đăng tải đầy đủ để người dân theo dõi. Trong quá trình giải quyết TTHC, có vấn đề gì chưa hiểu, người dân sẽ được cán bộ, công chức giải thích, hướng dẫn chi tiết, rõ ràng. Trung tâm còn công khai số điện thoại đường dây nóng nhằm kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị góp phần bảo đảm giải quyết TTHC đúng quy định, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Được lãnh đạo xã Sao Vàng trực tiếp trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại trung tâm PVHCC xã, anh Nguyễn Lê Văn và chị Phan Thị Lan không giấu được niềm xúc động. Theo anh Văn, những lời chúc mừng chân thành cùng sự hướng dẫn tận tâm đã góp phần tạo nên một ngày đăng ký kết hôn thật sự đáng nhớ, thiêng liêng và ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đời sống tinh thần, hạnh phúc của người dân. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, trọng dân, trách nhiệm và tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND xã Sao Vàng, Nguyễn Văn Chung cho biết: "Lượng hồ sơ nhiều, công việc bận rộn, nhưng cán bộ, công chức trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, giải quyết công việc nhanh nhất có thể để người dân, doanh nghiệp không phải chờ đợi lâu. Xã đã thực hiện cấp 6/6 chứng thư số cho tổ chức; 50/50 chứng thư số cá nhân. Hiện nay, 100% văn bản đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ các văn bản mật theo quy định). Tại trung tâm PVHCC xã, toàn bộ thông tin, hồ sơ công việc của công dân được tiếp nhận, lưu trữ trên môi trường điện tử và chuyển liên thông qua hệ thống phần mềm quản lý để giải quyết. Trung tâm đã công khai tiến độ, chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết công việc, từ đó có biện pháp khắc phục nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận 7.949 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến là 7.908 hồ sơ (đạt 99,5%), trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 41 hồ sơ. Đã giải quyết trước và đúng hạn 7.920 hồ sơ, đang giải quyết 29 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Bên cạnh cải cách TTHC, xã Sao Vàng còn xác định chuyển đổi số là “đòn bẩy” để nâng cao chất lượng phục vụ. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số trong xử lý công việc. Nhiều thủ tục được số hóa, giúp giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân. Nhờ đó, phương thức phục vụ cũng từng bước thay đổi mạnh mẽ, từ tư duy “quản lý” sang “đồng hành, phục vụ”. Người dân đến làm thủ tục không còn cảm giác e ngại mà thay vào đó là sự cởi mở, tin tưởng. Chính điều đó đã góp phần đưa chỉ số công khai, minh bạch của xã Sao Vàng đạt 18/18 điểm, tiến độ giải quyết công việc đạt 19,84 điểm; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 18/18 điểm.

Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng, khẳng định: "Cải cách hành chính không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ mà quan trọng hơn là làm cho người dân cảm thấy được phục vụ tốt hơn mỗi ngày. Chúng tôi luôn coi sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện chính quyền số và chú trọng đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ để phục vụ Nhân dân ngày càng chuyên nghiệp hơn".

Bài và ảnh: Phan Nga