Nghe dân nói, hành động vì dân mong

Để giữ vững ổn định tình hình cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã Thiệu Hóa đã và đang tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC). Đồng thời, lấy việc giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người dân làm thước đo tinh thần, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tháng 7/2025, ông Lê Văn Tân, thôn Hoạch Phúc có đơn phản ánh đến tỉnh về việc hiện nay ông đang hưởng trợ cấp người tàn tật, là hộ nghèo và sống độc thân, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ sửa chữa lại nhà do xuống cấp, hư hỏng không thể ở được. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đơn và chỉ đạo giải quyết đơn của ông Tân, ngày 18/7/2025, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với thôn Hoạch Phúc làm việc với gia đình ông Tân. Tại buổi làm việc các thành viên trong gia đình đã khẳng định ông Tân thuộc hộ nghèo năm 2025 và đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên (đối tượng người tâm thần). Ông ở một mình và thường xuyên đi lang thang, không tham gia sinh hoạt thôn. Hiện tại, ông không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mảnh đất ông đang ở đứng tên bố mẹ ông. Qua khảo sát thực tế, nhà ở của ông vẫn còn kiên cố, không bị hư hỏng, xuống cấp. Tuy nhiên do không có người ở thường xuyên nên cỏ dại mọc um tùm. Căn cứ vào điểm 1, mục II Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 10/4/2024 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, ông Tân không đủ điều kiện để được hỗ trợ về nhà ở. Cùng với việc báo cáo kết quả giải quyết nội dung đơn kiến nghị của công dân với Chủ tịch UBND tỉnh, chính quyền địa phương cũng có văn bản trả lời thấu đáo đến ông Tân.

Xã Thiệu Hóa được hình thành trên cơ sở hợp nhất các xã: Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu Nguyên và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Long thuộc huyện Thiệu Hóa cũ. Với địa bàn rộng, dân số đông cùng khối lượng công việc, nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội lớn nên Thiệu Hóa tiềm ẩn nhiều yếu tố dễ phát sinh đơn, thư KNTC, kiến nghị, thắc mắc trong Nhân dân. Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, Đảng ủy, UBND xã đã xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức.

Để giữ vững ổn định tình hình cơ sở, địa phương chủ động thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC bằng các kế hoạch, văn bản cụ thể. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài để xử lý, giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi của người dân. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, tập thể lãnh đạo xã đều đưa ra thảo luận, thống nhất phương án giải quyết, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự. Với tinh thần “trọng dân, lắng nghe dân nói và giải quyết kịp thời các quyền lợi chính đáng của Nhân dân”, UBND xã Thiệu Hóa đã xây dựng và ban hành quy chế tiếp công dân cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ và bộ phận chuyên môn phụ trách theo phương châm “rõ người, rõ việc”. Bên cạnh đó, lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã được thực hiện nghiêm túc vào ngày thứ 5 hằng tuần. Mặt khác, bộ phận tiếp dân duy trì chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định, bảo đảm mọi phản ánh, kiến nghị đều được tiếp nhận, xử lý đúng quy trình pháp luật. Điểm mới trong công tác tiếp dân của xã Thiệu Hóa là không tiếp nhận thông tin một chiều, mà những phản ánh liên quan đến đất đai, môi trường hay việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội... đều được lãnh đạo xã đối thoại thẳng thắn, ghi nhận cụ thể từng vụ việc và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh, giải quyết theo đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Trong năm 2025, xã Thiệu Hóa đã tiếp 145 lượt, với 172 công dân. Trong đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã tiếp 55 lượt, với 65 công dân; cán bộ tiếp dân tiếp 90 lượt, với 107 công dân. Quý I/2026, xã đã tiếp 62 lượt công dân, trong đó Chủ tịch UBND xã tiếp 2 lượt. Song song với hoạt động tiếp công dân, việc giải quyết đơn, thư KNTC cũng được chính quyền xã tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời. Năm 2025, xã tiếp nhận 137 đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong đó, có 135 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. Từ kết quả phân loại đơn thư, xã đã giải quyết được 98 đơn/88 vụ việc; số đơn, thư KNTC đang giải quyết là 37 đơn/21 vụ việc. Trong quý I/2026, xã tiếp nhận 60 đơn, thư phản ánh kiến nghị của công dân. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 11 đơn/11 vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý; còn lại 49 đơn, thư đang trong quá trình giải quyết. Nhờ làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và kiểm soát tình hình ngay từ cơ sở, xã Thiệu Hóa vừa bảo đảm quyền dân chủ của công dân, vừa tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Hòa Bình