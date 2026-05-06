Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên

Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên, đánh dấu bước tiến mới trong việc tăng cường năng lực quốc phòng và tấn công tầm xa của nước này.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yıldırımhan tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5/5/2026. Ảnh: Getty Images.

Tên lửa mang tên Yıldırımhan được giới thiệu tại triển lãm công nghiệp quốc phòng SAHA 2026 tổ chức tại Istanbul. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, tên lửa do công ty quốc phòng ROKETSAN phát triển, có tầm bắn ước tính khoảng 6.000 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yaşar Güler cho biết Yıldırımhan là loại tên lửa có tầm bắn xa nhất do nước này chế tạo, đồng thời là thiết kế sử dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên có khả năng bay ở tốc độ siêu vượt âm. Ông đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực quốc phòng, chủ yếu mang tính răn đe, song có thể được sử dụng khi cần thiết.

Theo Bộ trưởng Güler, ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh năng lực sản xuất trong thời gian qua, với nhiều hệ thống quân sự được triển khai tại các khu vực có điều kiện phức tạp. Các nền tảng do nước này phát triển, đáp ứng tiêu chuẩn NATO và có chi phí cạnh tranh, đang góp phần nâng cao năng lực cho các đối tác, đồng thời giúp Thổ Nhĩ Kỳ chuyển từ phụ thuộc nhập khẩu sang chủ động thiết kế, sản xuất và xuất khẩu sản phẩm quốc phòng.

Những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng với nhiều sản phẩm như máy bay không người lái, tên lửa hành trình và các hệ thống trên bộ, đã được sử dụng tại một số khu vực như Trung Đông và Nam Kavkaz.

Việc ra mắt tên lửa mới diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục có nhiều biến động. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, các diễn biến an ninh gần đây càng thúc đẩy nước này tăng cường đầu tư phát triển các hệ thống vũ khí và phòng thủ trong nước.

Thanh Hằng

Nguồn: RT.