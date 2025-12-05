Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Moscow.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar. Ảnh: EPA.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cho biết, tập đoàn Đường ống dầu khí Thổ Nhĩ Kỳ “đã hoàn tất việc gia hạn” với tập đoàn Gazprom của Nga. Hai hợp đồng lớn, bao gồm khoảng 22 tỷ mét khối khí đốt dự kiến ​​hết hạn vào cuối năm nay, sẽ được gia hạn trong thời gian ngắn.

Ông Bayraktar nói: "Khí đốt của Nga sẽ tiếp tục được cung cấp vào năm tới, nhưng chúng tôi đang ưu tiên các thỏa thuận ngắn hạn, về cơ bản là gia hạn một năm".

Khí đốt của Nga được cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các đường ống Blue Stream và TurkStream theo các hợp đồng dài hạn bắt đầu từ tháng 2-2003 và tháng 1-2020.

Dù gia hạn hợp đồng, tỉ trọng khí đốt Nga trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh: từ hơn 50% năm 2018 xuống còn dưới 40% hiện nay. Để bổ sung nguồn cung, Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng tốc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Năm 2025, Mỹ đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ 4 của Thổ Nhĩ Kỳ với 5,5 tỷ m3.

Mỹ tạm đình chỉ một phần các biện pháp trừng phạt với tập đoàn Lukoil của Nga. Ảnh: Moscow Times.

Trong diễn biến khác, hai ngày sau khi các đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Washington đã tạm đình chỉ một phần các biện pháp trừng phạt của Mỹ với tập đoàn Lukoil của Nga, mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 10 vừa qua và có hiệu lực từ ngày 21/11.

Theo thông báo mới nhất vào ngày 4/12, Bộ Tài chính Mỹ đã đình chỉ đến ít nhất ngày 29/4/2026 các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các trạm xăng mang thương hiệu Lukoil bên ngoài Nga. Động thái này trên thực tế cho phép các trạm xăng mang thương hiệu Lukoil ở những quốc gia như Mỹ tiếp tục phục vụ khách hàng, đồng thời vẫn ngăn tiền chảy ngược về Nga.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ gia hạn giấy phép nhằm “giảm thiểu tác hại đối với người tiêu dùng và các nhà cung cấp đang tìm cách thực hiện các giao dịch thông thường” với các trạm xăng liên quan đến các thực thể thuộc Lukoil của Nga.

Trong lúc này, kế hoạch của Liên minh châu Âu nhằm loại bỏ hoàn toàn khí đốt tự nhiên từ Nga trước năm 2027 đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ một số quốc gia thành viên. Mặc dù chiến lược này xuất phát từ mục tiêu giảm phụ thuộc năng lượng vào Moscow, nhưng không phải nước nào cũng có đủ khả năng để thực hiện, bởi hiện nhiều doanh nghiệp và nhà máy điện ở châu Âu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào khí đốt Nga và kiên quyết phản đối nếu bị buộc phải dừng sử dụng mà không có giải pháp thay thế khả thi.

Thu Uyên

Nguồn: Hurriyet Daily News, AFP