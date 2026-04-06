Thiệu Hóa đổi mới tư duy lãnh đạo trong hoạt động chính quyền hai cấp

Việc xóa bỏ cấp huyện, vận hành hoạt động chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 không chỉ là sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy, mà thực chất là một cuộc cải cách sâu sắc về tư duy lãnh đạo. Tại xã Thiệu Hóa (Thanh Hóa), sự thay đổi này đang được cụ thể hóa bằng những chuyển động rõ nét trong cách cấp ủy nhìn nhận vai trò, phương thức lãnh đạo và trách nhiệm trước Nhân dân.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Hóa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Sau sáp nhập, xã Thiệu Hóa có quy mô dân số gần 49.000 người, diện tích hơn 36 km2. Với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội đa dạng, đặc biệt, khi cấp huyện không còn, toàn bộ chức năng quản lý trung gian được chuyển trực tiếp về cấp xã. Điều này đồng nghĩa với việc cấp ủy xã không chỉ thực hiện nhiệm vụ như trước đây, mà phải trực tiếp đảm nhiệm vai trò điều hành toàn diện các lĩnh vực phát triển và các hoạt động của đời sống xã hội trên địa bàn. Áp lực tăng lên, yêu cầu cao hơn, nhưng đồng thời cũng mở ra không gian lớn hơn cho sự chủ động, sáng tạo. Trong bối cảnh đó, nếu vẫn duy trì tư duy cũ – trông chờ chỉ đạo, xử lý công việc theo lối hành chính đơn thuần – bộ máy sẽ khó vận hành hiệu quả. Nhận diện rõ vấn đề, cấp ủy xã Thiệu Hóa xác định đổi mới tư duy lãnh đạo là khâu đột phá. Sự đổi mới này không dừng ở khẩu hiệu mà được thể hiện bằng những chuyển động cụ thể trong cách nghĩ, cách làm, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa cho biết: Trước hết là sự chuyển đổi từ tư duy “thụ động thực hiện” sang “chủ động điều hành”. Ngay từ những ngày đầu hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy xã Thiệu Hóa đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng không để xảy ra khoảng trống quản lý. Các nhiệm vụ được rà soát, phân loại theo mức độ cấp thiết để triển khai, ưu tiên giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân như thủ tục hộ tịch, đất đai, chính sách an sinh. Cách làm này cho thấy một sự thay đổi căn bản: không chờ đợi hướng dẫn chi tiết mà chủ động xử lý công việc trong phạm vi thẩm quyền, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt.

Xác định việc đổi mới tư duy không chỉ dừng lại ở nhận thức mà cần được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, phương thức lãnh đạo của cấp ủy xã cũng được đổi mới theo hướng sát thực tiễn, lấy kết quả làm thước đo; cùng với đó là sự chuyển biến trong cách tiếp cận đối với người dân. Trong hoạt động chính quyền hai cấp, xã trở thành nơi trực tiếp giải quyết phần lớn thủ tục hành chính. Điều này buộc cấp ủy phải chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”; các cuộc đối thoại với người dân và doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên để lắng nghe, ghi nhận phản ánh, từ đó chủ động điều chỉnh trong việc vận hành bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, đảm bảo tổ chức khoa học, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; cán bộ không chỉ tiếp nhận mà còn chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, hạn chế tối đa việc đi lại nhiều lần.

Thực tế cho thấy, không khí làm việc tại bộ phận hành chính đã có sự thay đổi rõ rệt. Từ chỗ thụ động tiếp nhận hồ sơ, cán bộ chuyển sang chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng người dân trong quá trình giải quyết công việc. Đây không chỉ là sự thay đổi về cách làm mà phản ánh chuyển biến trong nhận thức: người dân là trung tâm phục vụ, là thước đo cho hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền.

Việc triển khai xây dựng, thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy không còn mang tính định hướng chung mà được xây dựng trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm thực hiện. Điều này giúp các chủ trương đi thẳng vào cuộc sống, hạn chế tình trạng “đúng nhưng khó làm”. Công tác tiếp công dân, kiểm tra, giám sát được tăng cường theo hướng thực chất, tập trung vào hiệu quả công việc thay vì hình thức. Những nơi làm tốt được biểu dương, nhân rộng; những nơi chậm trễ, yếu kém được chấn chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cũng đặt ra yêu cầu tái cấu trúc bộ máy và đội ngũ cán bộ. Đây là khâu nhạy cảm, nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định. Cấp ủy xã Thiệu Hóa đã lựa chọn cách tiếp cận thẳng thắn: vì việc chọn người, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí cao nhất trong bố trí cán bộ. Những vị trí chủ chốt được sắp xếp trên cơ sở năng lực thực tiễn, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình mới. Đồng thời, công tác tư tưởng được chú trọng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ sau sáp nhập, giữ vững đoàn kết nội bộ. Một điểm đáng chú ý là vai trò người đứng đầu được đề cao. Trong mô hình mới, mọi quyết định ở cấp xã đều tác động trực tiếp đến đời sống người dân, không còn “vùng đệm” trung gian. Điều đó buộc cán bộ lãnh đạo phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc đánh giá cán bộ cũng có sự thay đổi rõ rệt, không còn nặng về quy trình mà dựa vào kết quả cụ thể; công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và rèn luyện thực tiễn được chú trọng ngay từ đầu. Đây là yếu tố quan trọng tạo ra áp lực tích cực, thúc đẩy đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm.

Qua 10 tháng triển khai chính quyền địa phương hai cấp tại xã Thiệu Hóa cho thấy với việc phân cấp mạnh hơn cho cấp xã. Nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện nay được giao trực tiếp, từ quản lý đầu tư, đất đai đến tổ chức dịch vụ công. Điều này tạo ra bước chuyển lớn về vai trò của cấp xã, từ “cấp thực thi” trở thành “trung tâm điều hành” trên địa bàn. Tuy nhiên, đi cùng với quyền là trách nhiệm. Mọi kết quả phát triển kinh tế - xã hội đều gắn trực tiếp với năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền xã.

Thực tiễn cho thấy, khi quyền được trao đầy đủ, tính chủ động của cấp xã được nâng lên rõ rệt. Nhiều vấn đề phát sinh được giải quyết ngay từ cơ sở, không phải qua nhiều tầng nấc trung gian như trước đây. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo sự hài lòng cho người dân. Tuy nhiên, áp lực cũng lớn hơn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải không ngừng nâng cao trình độ, thích ứng nhanh với yêu cầu mới. Cùng với đó, cấp ủy cần quan tâm đến việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm mọi hoạt động đều minh bạch, hiệu quả. Và chỉ khi cấp ủy thực sự thay đổi cách nghĩ, cách làm, hoạt động chính quyền hai cấp mới phát huy hiệu quả. Với những kết quả bước đầu và quyết tâm chính trị rõ ràng, xã Thiệu Hóa đang từng bước khẳng định hướng đi đúng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Minh Hiếu