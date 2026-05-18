Thọ Xuân đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thọ Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra 28 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu hoàn thành. Để các chỉ tiêu sớm đi vào cuộc sống, xã đã tập trung xây dựng chương trình hành động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ xã đã xác định; đồng thời vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của xã. Trong quá trình triển khai, xã cũng đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ được thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

UBND xã Thọ Xuân thành lập tổ công tác kiểm tra đồng ruộng, hệ thống kênh mương, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây lúa vụ chiêm xuân.

Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã đặt ra chỉ tiêu đạt tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 16.040 tấn. Để đảm bảo thắng lợi mục tiêu, ngay trong vụ chiêm xuân 2026, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể; chỉ đạo quyết liệt việc áp dụng cơ giới hóa, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột. Đồng thời tổ chức phát dọn, nạo vét kênh mương, điều tiết nước hợp lý, phục vụ hiệu quả sản xuất.

Ngày 6/5/2026, UBND xã đã thành lập 2 tổ công tác để thăm đồng, kiểm tra hệ thống kênh mương, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đặc biệt là cây lúa trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, cây lúa sinh trưởng tốt, trổ bông đồng đều, sâu bệnh ít phát sinh. Sau buổi kiểm tra, các tổ công tác đã họp, thảo luận và thống nhất đánh giá sản xuất vụ xuân cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, năng suất lúa ước đạt bình quân khoảng 74 tạ/ha.

Ông Lê Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: "Xã sẽ tiếp tục thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, phấn đấu giai đoạn 2026-2030 đạt là 212ha. Đồng thời, phát triển các vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi số trong nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Cùng với đó, định hướng gắn tích tụ, tập trung đất đai với đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp; tăng cường các giải pháp, tạo cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và đạt mục tiêu về tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn".

Với sự tuyên truyền, khuyến khích của cấp ủy, chính quyền xã về chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương, nông dân xã Thọ Xuân đã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất tập trung, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao thu nhập, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Trong quý I/2026, toàn xã đã thực hiện tích tụ, tập trung được 12,5/40ha đất nông nghiệp, đạt 31,2% kế hoạch đề ra.

Có thể khẳng định, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Thọ Xuân, sự đồng lòng trong hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, đang tạo nền tảng giúp địa phương sớm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, góp phần xây dựng xã Thọ Xuân sớm trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Lê Phượng