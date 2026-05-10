Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Hoàng Đông
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Mùa du lịch hè 2026, tại nhiều bãi biển đông khách ở Thanh Hóa, lực lượng Công an trực tiếp xuống bãi tắm, nhà hàng, khách sạn và bể bơi để hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước, giúp người dân và du khách chủ động phòng chống đuối nước.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Mùa du lịch hè 2026, tại nhiều bãi biển đông khách ở Thanh Hóa, lực lượng Công an trực tiếp xuống bãi tắm, nhà hàng, khách sạn và bể bơi để hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước, giúp người dân và du khách chủ động phòng chống đuối nước.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Dưới cái nắng đầu hè, tại nhiều bãi biển đông khách của Thanh Hóa như Sầm Sơn, Hải Tiến hay Hải Hòa, Tiên Trang..., hình ảnh các tổ tuyên truyền của lực lượng Công an liên tục có mặt dọc bãi tắm để nhắc nhở, hỗ trợ và trực tiếp hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước đã trở nên quen thuộc với người dân, du khách.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Thay vì tuyên truyền khô cứng, các kỹ năng nhận diện dòng chảy nguy hiểm, đọc tín hiệu cảnh báo hay xử lý tình huống khi gặp sự cố được hướng dẫn trực quan ngay trên bãi biển.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Hoạt động được triển khai với sự phối hợp của Ban Thanh niên Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng chức năng, đoàn thanh niên tại các địa phương ven biển.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Ngay trên bãi cát, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thị phạm các tình huống thực tế thay vì chỉ phát loa tuyên truyền. Nhiều du khách tập trung nghe lực lượng chức năng hướng dẫn kỹ năng an toàn.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Phụ huynh và trẻ nhỏ chăm chú lắng nghe khi lực lượng chức năng phân tích hiện tượng dòng chảy xa bờ - nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ đuối nước tại các bãi biển du lịch.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Thông qua việc tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi và hướng dẫn xử lý các tình huống giả định, du khách được trang bị kỹ năng giữ bình tĩnh khi gặp sự cố dưới nước, biết cách thả nổi cơ thể theo dòng chảy và phát tín hiệu cầu cứu bằng tay để tăng khả năng được phát hiện, hỗ trợ kịp thời từ xa.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Không dừng ở tuyên truyền bằng lời nói, nhiều nội dung còn được thực hành trực tiếp. Tại khu vực gần bờ, tổ tuyên truyền hướng dẫn mặc áo phao đúng cách, kỹ năng nổi tiết kiệm sức và phương pháp hỗ trợ người gặp nạn an toàn..

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Theo lực lượng chức năng, phần lớn các vụ đuối nước thời gian qua xuất phát từ tâm lý chủ quan như bơi quá xa bờ, không chấp hành hiệu lệnh cứu hộ hoặc đánh giá sai khả năng của bản thân. Vì vậy, các buổi tuyên truyền tập trung vào những tình huống thực tế mà du khách dễ gặp phải khi tắm biển.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Bên cạnh hoạt động trên bãi biển, lực lượng Công an còn phối hợp tuyên truyền tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú và bể bơi du lịch.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Dọc nhiều bãi biển, lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo, pano tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước, đồng thời khuyến cáo du khách tuân thủ nghiêm các quy định an toàn khi tham gia hoạt động vui chơi, tắm biển và các môn thể thao dưới nước.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Đại úy Lê Văn Tài, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian tới lực lượng Công an sẽ tiếp tục duy trì các mô hình tuyên truyền trực quan tại bãi biển, đồng thời tăng cường phối hợp với địa phương, doanh nghiệp du lịch, khách sạn và các bể bơi để mở rộng tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước cho người dân và du khách, nhất là trẻ em trong dịp hè.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Theo kế hoạch, hoạt động sẽ được duy trì thường xuyên tại các bãi biển trọng điểm của Thanh Hóa trong suốt mùa du lịch hè 2026, kết hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khung giờ tiềm ẩn nguy cơ cao.

Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Giữa dòng người đổ về các bãi biển xứ Thanh mùa hè này, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an kiên trì hướng dẫn từng kỹ năng tắm biển an toàn đang góp phần lan tỏa ý thức phòng chống đuối nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện trong mắt du khách.

Hoàng Đông

Từ khóa:

#Kỹ năng #Phòng chống đuối nước #Cầm tay chỉ việc #Lực lượng công an #Du lịch hè #tắm biển an toàn #Thanh hóa #Khách sạn #Biển đông #Du khách

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“Bàn học cho em” nơi rẻo cao

“Bàn học cho em” nơi rẻo cao

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Khi tiếng kẻng vang lên lúc 19 giờ, cả bản dường như chuyển sang một nhịp điệu mới. Tiếng ti vi nhỏ lại, tiếng chuyện trò cũng khẽ khàng hơn nhường chỗ cho tiếng đọc bài và ánh đèn điện hắt ra từ những ô cửa sổ.
Bảo vệ sức khỏe từ nguồn nước sạch

Bảo vệ sức khỏe từ nguồn nước sạch

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là yếu tố trực tiếp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là tại những địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Để giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiều hoạt...
Đông Sơn thi đua học tập và làm theo Bác

Đông Sơn thi đua học tập và làm theo Bác

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động, thời gian qua, cán bộ, đảng viên phường Đông Sơn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong công việc. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, gương cá nhân...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh