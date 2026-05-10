Theo chân chiến sĩ Công an xuống biển, “cầm tay chỉ việc” kỹ năng tắm biển an toàn

Mùa du lịch hè 2026, tại nhiều bãi biển đông khách ở Thanh Hóa, lực lượng Công an trực tiếp xuống bãi tắm, nhà hàng, khách sạn và bể bơi để hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước, giúp người dân và du khách chủ động phòng chống đuối nước.

Dưới cái nắng đầu hè, tại nhiều bãi biển đông khách của Thanh Hóa như Sầm Sơn, Hải Tiến hay Hải Hòa, Tiên Trang..., hình ảnh các tổ tuyên truyền của lực lượng Công an liên tục có mặt dọc bãi tắm để nhắc nhở, hỗ trợ và trực tiếp hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước đã trở nên quen thuộc với người dân, du khách.

Thay vì tuyên truyền khô cứng, các kỹ năng nhận diện dòng chảy nguy hiểm, đọc tín hiệu cảnh báo hay xử lý tình huống khi gặp sự cố được hướng dẫn trực quan ngay trên bãi biển.

Hoạt động được triển khai với sự phối hợp của Ban Thanh niên Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng chức năng, đoàn thanh niên tại các địa phương ven biển.

Ngay trên bãi cát, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thị phạm các tình huống thực tế thay vì chỉ phát loa tuyên truyền. Nhiều du khách tập trung nghe lực lượng chức năng hướng dẫn kỹ năng an toàn.

Phụ huynh và trẻ nhỏ chăm chú lắng nghe khi lực lượng chức năng phân tích hiện tượng dòng chảy xa bờ - nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ đuối nước tại các bãi biển du lịch.

Thông qua việc tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi và hướng dẫn xử lý các tình huống giả định, du khách được trang bị kỹ năng giữ bình tĩnh khi gặp sự cố dưới nước, biết cách thả nổi cơ thể theo dòng chảy và phát tín hiệu cầu cứu bằng tay để tăng khả năng được phát hiện, hỗ trợ kịp thời từ xa.

Không dừng ở tuyên truyền bằng lời nói, nhiều nội dung còn được thực hành trực tiếp. Tại khu vực gần bờ, tổ tuyên truyền hướng dẫn mặc áo phao đúng cách, kỹ năng nổi tiết kiệm sức và phương pháp hỗ trợ người gặp nạn an toàn..

Theo lực lượng chức năng, phần lớn các vụ đuối nước thời gian qua xuất phát từ tâm lý chủ quan như bơi quá xa bờ, không chấp hành hiệu lệnh cứu hộ hoặc đánh giá sai khả năng của bản thân. Vì vậy, các buổi tuyên truyền tập trung vào những tình huống thực tế mà du khách dễ gặp phải khi tắm biển.

Bên cạnh hoạt động trên bãi biển, lực lượng Công an còn phối hợp tuyên truyền tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú và bể bơi du lịch.

Dọc nhiều bãi biển, lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo, pano tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước, đồng thời khuyến cáo du khách tuân thủ nghiêm các quy định an toàn khi tham gia hoạt động vui chơi, tắm biển và các môn thể thao dưới nước.

Đại úy Lê Văn Tài, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian tới lực lượng Công an sẽ tiếp tục duy trì các mô hình tuyên truyền trực quan tại bãi biển, đồng thời tăng cường phối hợp với địa phương, doanh nghiệp du lịch, khách sạn và các bể bơi để mở rộng tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước cho người dân và du khách, nhất là trẻ em trong dịp hè.

Theo kế hoạch, hoạt động sẽ được duy trì thường xuyên tại các bãi biển trọng điểm của Thanh Hóa trong suốt mùa du lịch hè 2026, kết hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khung giờ tiềm ẩn nguy cơ cao.

Giữa dòng người đổ về các bãi biển xứ Thanh mùa hè này, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an kiên trì hướng dẫn từng kỹ năng tắm biển an toàn đang góp phần lan tỏa ý thức phòng chống đuối nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện trong mắt du khách.

Hoàng Đông