“Bàn học cho em” nơi rẻo cao

Khi tiếng kẻng vang lên lúc 19 giờ, cả bản dường như chuyển sang một nhịp điệu mới. Tiếng ti vi nhỏ lại, tiếng chuyện trò cũng khẽ khàng hơn nhường chỗ cho tiếng đọc bài và ánh đèn điện hắt ra từ những ô cửa sổ.

Em Phạm Hà Phương Thảo bên góc học tập của mình.

Trong căn nhà nhỏ bên sườn đồi, em Phạm Hà Phương Thảo, học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Thiên Phủ, xã Thiên Phủ đang nắn nót từng nét chữ dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn mới. Trước đây, nơi học tập của Thảo chỉ là góc nhỏ ở bàn uống nước hoặc ngồi bệt dưới sàn. Nhưng từ khi mô hình “Bàn học cho em” được triển khai, Thảo đã có một góc riêng ngăn nắp.

“Từ ngày có bàn học mới và nghe tiếng kẻng của bác trưởng bản, con không còn mải chơi nữa. Con muốn học thật giỏi để sau này trở thành cô giáo”, Thảo bẽn lẽn chia sẻ.

Phương Thảo chỉ là một trong số hàng trăm học sinh tại xã Thiên Phủ đang được thụ hưởng sự thay đổi từ một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc. Việc học của trẻ em vùng cao vốn gặp nhiều rào cản từ địa hình chia cắt đến kinh tế khó khăn, nay đã có thêm một điểm tựa vững chắc từ cộng đồng.

Tháng 9/2025 đánh dấu bước chuyển mình trong công tác giáo dục tại xã Thiên Phủ. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc triển khai mô hình “Bàn học cho em”. Đây không đơn giản chỉ là một phong trào mà là một cuộc cách mạng về tư duy.

Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Chúng tôi xác định nâng cao dân trí là điều kiện tiên quyết để xóa nghèo bền vững. Mô hình này huy động sức mạnh tổng hợp từ các đoàn thể đến từng hộ gia đình để tạo nên những không gian học tập đúng nghĩa”.

Mô hình được vận hành chặt chẽ với các “Tổ chỉ đạo” tại 13/13 bản. Đặc biệt, vai trò của lực lượng công an xã và các trưởng bản được đặt lên hàng đầu. Hàng đêm, từ 19 giờ đến 21 giờ, lực lượng chức năng không chỉ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự mà còn đi từng ngõ, gõ từng nhà để nhắc nhở gia đình tạo điều kiện và khích lệ con em mình ngồi vào bàn học.

Chị Vi Thị Tuyết ở bản Sắng chia sẻ: “Hồi trước tối đến là lũ trẻ chạy loăng quăng, hoặc nằm bò ra sàn xem điện thoại với bố mẹ. Từ ngày có công an với bác trưởng bản đi nhắc nhở, gia đình tôi cũng ý thức hơn. Nhìn con ngồi vào bàn học ngăn nắp, mình cũng thấy vui”.

Nguồn lực để thực hiện mô hình là bài toán kết hợp giữa ngân sách, xã hội hóa và nội lực Nhân dân. Mới đây, chương trình trao tặng “Bàn học cho em” đã diễn ra trong không khí xúc động với sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm. Những bộ bàn ghế chắc chắn, những chiếc đèn chống cận và tập vở mới đã được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Hồng Chương, Phó Chủ tịch UBND xã, trưởng ban chỉ đạo mô hình chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để thay đổi diện mạo giáo dục địa phương. Không chỉ là tặng bàn, mà là tạo ra không gian, thời gian và thói quen học tập nghiêm túc”.

Mục tiêu của xã Thiên Phủ rất cụ thể: Đến năm 2030 có 100% người dân trong độ tuổi lao động được tiếp cận ít nhất một khóa học cộng đồng mỗi năm. Mô hình “Bàn học cho em” chính là viên gạch đầu tiên xây dựng một “xã hội học tập” tại nơi rẻo cao còn nhiều gian khó này. Những chiếc bàn học dù nhỏ bé nhưng đang mang trên mình khát vọng đổi thay cho một thế hệ trẻ em vùng cao. Ánh đèn từ những chiếc “Bàn học cho em” trở thành những đốm lửa nhỏ, góp phần thắp sáng tương lai cho một vùng đại ngàn.

Bài và ảnh: Minh Quyên