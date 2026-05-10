Hội thi tay nghề giỏi trong công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam

Thanh Huê
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/5, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam tổ chức hội thi tay nghề giỏi trong công nhân lao động năm 2026. Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự lễ phát động.

Các đại biểu và công nhân lao động dự hội thi.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

Tham dự hội thi có 8 đội với 250 thí sinh là công nhân lao động của công ty. Các thí sinh dự thi đều là những đoàn viên, công nhân lao động ưu tú, có trình độ tay nghề tốt được lựa chọn từ các xưởng sản xuất. Các đội trải qua 4 phần thi gồm: xâu dây, lạng da, may gót và may trung tỷ.

Công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam tham dự hội thi.

Hội thi là hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2026; đồng thời tạo điều kiện để công nhân lao động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy tinh thần sáng tạo, khéo léo và trách nhiệm trong lao động sản xuất.

Phần thi của các đội.

Thông qua hội thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, rèn luyện tay nghề trong công nhân lao động; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam đã trao 110 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

