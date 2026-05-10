Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam phát động Tháng Công nhân, hưởng ứng an toàn vệ sinh lao động

Sáng 10/5, Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức Lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tuyên dương người lao động tiêu biểu xuất sắc.

Dự Lễ phát động có đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Sakurai Việt Nam; cùng 180 cán bộ công đoàn, đoàn viên ưu tú xuất sắc, công nhân lao động của Công ty.

Phát biểu khai mạc tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, khẳng định: Lễ Phát động tháng công nhân gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, là dịp để tôn vinh giá trị lao động, khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của người lao động trong công cuộc xây dựng đất nước, vì mục tiêu: Mỗi người lao động được làm việc trong môi trường an toàn - mỗi doanh nghiệp phát triển bền vững - mỗi gia đình hạnh phúc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, góp phần hình thành thói quen làm việc an toàn, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động.

Nằm trong các chuỗi hoạt động Hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động công đoàn công ty đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức giải bóng đá nam - nữ, ký giao ước thi đua đầu năm, trao nhà mái ấm công đoàn, phối hợp với các đơn vị Công ty TNHH Ngôi Sao (Honda Thanh Hóa), hệ thống Medlatec Thanh Hóa tổ chức Chương trình thay dầu máy, khám và tư vấn bệnh miễn phí, trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhà mái ấm công đoàn, đẩy mạnh triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên...

Cùng với đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, công đoàn công ty cũng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động; hướng về người lao động, vì đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, kỹ năng tay nghề, ý thức pháp luật, nội quy của công ty; góp phần tăng năng suất lao động, giữ vững ổn định việc làm và phấn đấu nâng cao đời sống thu nhập của người lao động.

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam đã trao tặng quà cho công nhân lao động trong công ty có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương người lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, trong sản xuất kinh doanh của nhà máy và gương người tốt, việc tốt có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất.

Nguyễn Đạt