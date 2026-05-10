Bảo vệ sức khỏe từ nguồn nước sạch

Nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là yếu tố trực tiếp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là tại những địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Để giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiều hoạt động thuộc Dự án “Nước uống sạch cho cộng đồng” nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, giúp người dân chủ động bảo vệ nguồn nước và sức khỏe của chính mình.

Hội thi tìm hiểu về nước sạch vệ sinh môi trường tại xã Công Chính.

Tại Trường Tiểu học Công Liêm 1, các buổi truyền thông về nước sạch và vệ sinh được tổ chức sinh động, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không chỉ tiếp cận kiến thức qua hình thức hỏi - đáp, các em còn được trực tiếp quan sát, thực hành sử dụng gói bột lọc nước, qua đó hiểu rõ hơn về cách xử lý nước trong điều kiện thực tế. Hiệu trưởng nhà trường - thầy giáo Bùi Huy Liêm, cho biết: “Nhà trường triển khai tuyên truyền đến giáo viên, học sinh và phụ huynh qua nhiều kênh như nhóm zalo lớp, sinh hoạt dưới cờ. Nội dung không chỉ dừng ở kiến thức mà hướng đến thay đổi hành vi trong sử dụng nước hằng ngày”.

Điểm đáng chú ý là học sinh được tham gia các tình huống thực hành cụ thể, từ nhận biết nguồn nước an toàn đến cách xử lý khi nước bị ô nhiễm. Nhờ đó, kiến thức không còn mang tính lý thuyết mà trở thành kỹ năng. Đồng thời, nhà trường cũng quan tâm bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng môi trường học đường. Em Mạch Thị Kim Ngân, học sinh lớp 5B chia sẻ: “Sau khi được học, em hiểu nước sạch rất quan trọng. Em đã tuyên truyền cho gia đình, vận động mọi người chú ý hơn khi sử dụng nước và đăng ký dùng nước sạch”.

Không chỉ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại trường học, xã Công Chính đã triển khai các buổi tuyên truyền tại khu dân cư, lồng ghép trong sinh hoạt thôn, góp phần đưa kiến thức đến gần hơn với người dân. Để công tác truyền thông hiệu quả, xã đã xây dựng lực lượng tình nguyện viên, tổ chức tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên, giúp họ nắm vững kiến thức về nước sạch, vệ sinh cũng như kỹ năng truyền thông. Nhờ đó, người dân không chỉ quan tâm hơn đến chất lượng nguồn nước, mà còn chủ động áp dụng các biện pháp xử lý, từng bước hình thành thói quen sử dụng nước an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Tại xã Trường Văn, các hoạt động truyền thông nước sạch cũng được triển khai đồng bộ, bám sát cộng đồng, phát huy vai trò của đội ngũ tình nguyện viên tại cơ sở. Sau khi được tham gia tập huấn, các tình nguyện viên chữ thập đỏ đã trở thành lực lượng nòng cốt, trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng nước sạch, vệ sinh an toàn trong sinh hoạt. Nội dung không chỉ dừng ở việc nâng cao nhận thức mà đi sâu vào hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là cách sử dụng gói bột lọc nước P&G - giải pháp hiệu quả trong điều kiện nguồn nước bị ảnh hưởng sau thiên tai.

Ông Lê Minh Thiêng ở thôn Tân Ngọc cho biết: “Gia đình tôi thường dùng nước giếng, nước mưa, khi mưa lũ thì gia đình chỉ để lắng rồi dùng. Nay được hướng dẫn cách lọc bằng gói bột, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ, việc này rất cần thiết”.

Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn trực tiếp, các tình nguyện viên còn duy trì tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt thôn, trên các nhóm zalo, góp phần từng bước thay đổi thói quen sử dụng nước của người dân. Việc kết hợp giữa truyền thông và thực hành đã giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và chủ động áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Dự án “Nước uống sạch cho cộng đồng” do Công ty Procter&Gamble (P&G) toàn cầu tài trợ, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai từ tháng 1/2025 đến tháng 10/2026 tại 2 xã Công Chính và Trường Văn. Dự án được triển khai đồng bộ, từ nâng cao năng lực cho đội ngũ nòng cốt đến truyền thông, hướng dẫn trực tiếp cho người dân và học sinh. Đến nay, dự án đã tổ chức tập huấn cho hơn 100 tình nguyện viên và 80 giáo viên tại hai xã tham gia triển khai dự án. Đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp truyền thông, hướng dẫn và duy trì các hoạt động tại cơ sở.

Cùng với đó, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh đã cấp 33.000 tờ rơi, 1.000 cuốn sổ tay tài liệu xử lý nước sinh hoạt tại hộ gia đình; 720 cuốn sổ tay tài liệu truyền thông; hơn 59.000 gói bột lọc nước cùng hơn 2.400 xô nhựa cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở hai xã. Một điểm nhấn của dự án là việc tổ chức các hội thi tìm hiểu về nước sạch và vệ sinh tại trường học ở xã Công Chính cho các trường trên địa bàn tham gia. Thông qua hình thức thi kiến thức, tiểu phẩm, xử lý tình huống, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn trở thành những “tuyên truyền viên nhỏ tuổi”, lan tỏa thông điệp về bảo vệ nguồn nước đến gia đình và xã hội.

Ông Phạm Hùng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: “Nếu chỉ hỗ trợ vật tư mà người dân không thay đổi nhận thức thì hiệu quả sẽ không bền vững. Vì vậy, hội đã đẩy mạnh truyền thông về sử dụng nước sạch bằng nhiều hình thức, từ trường học đến cộng đồng, để từng bước hình thành thói quen tốt trong sử dụng nước sạch. Sau một thời gian triển khai dự án, người dân hai xã đã quan tâm đến việc sử dụng nước sạch và mong muốn có nước máy để sử dụng”.

Dự án “Nước uống sạch cho cộng đồng” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ, mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong việc nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của cộng đồng, để mỗi người dân trở thành “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước những rủi ro từ nguồn nước không an toàn".

Bài và ảnh: Thùy Linh