Thiết Ống thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua Ủy ban MTTQ xã Thiết Ống đã tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Từ đó, huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Cục C06 (Bộ Công an), Quỹ Kiến tạo ước mơ và lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiết Ống trao tặng nhà tình nghĩa.

Hơn 1 năm trước, gia đình ông Phạm Văn Yều ở thôn Thiết Giang là hộ nghèo của xã Thiết Ống. Gia đình có 4 nhân khẩu chung sống trong căn nhà tranh tre, vách nứa với diện tích chưa đến 30m2. Công việc của ông Yều không ổn định, bố mẹ già yếu, bệnh tật, gia đình chỉ lo được cái ăn hàng ngày, chứ không dám mơ đến xây được nhà mới. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, năm 2025 từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ, Ủy ban MTTQ xã đã tiếp nhận, trao cho gia đình ông số tiền 80 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm, ngôi nhà kiên cố với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách trên diện tích 120m2 được xây dựng. Được ở trong ngôi nhà mới, ông Yều không giấu được niềm vui chia sẻ: “Gia đình tôi không còn phải lo lắng mưa bão dẫn đến nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhà hảo tâm là động lực để gia đình động viên nhau cố gắng làm ăn”.

Bà Võ Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiết Ống, cho biết: "Để chăm lo cho người nghèo, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chung tay giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trong đó nổi bật là hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Để thực hiện việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, lựa chọn những hộ thuộc diện được thụ hưởng. Đồng thời, trong quá trình xây dựng, ban công tác mặt trận thôn đã huy động được sự tham gia của Nhân dân trong việc góp công, hỗ trợ tiền mặt, tặng những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho các hộ khi chuyển đến nơi ở mới".

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2025 ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của xã đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ủng hộ được 97 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão được 130 triệu đồng. Ủy ban MTTQ xã cũng tiếp nhận các nguồn hỗ trợ và phối hợp trao cho Nhân dân hơn 237 triệu đồng. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ xã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025” với tổng số nguồn vận động hơn 490,2 triệu đồng, đã làm mới và sửa chữa được 338 căn nhà... Tính đến cuối năm 2025, tổng các nguồn vận động để làm nhà ở cho người dân trên địa bàn xã đạt 4,156 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 367 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, hộ bị hư hỏng, thiệt hại nặng về nhà ở do mưa bão. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy ban MTTQ xã kêu gọi, vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức trao 996 suất quà, với tổng trị giá 518 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... được Ủy ban MTTQ xã lồng ghép hiệu quả vào công tác an sinh xã hội.

Sự nỗ lực của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Thiết Ống đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Tiến Đạt