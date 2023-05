HLV Troussier bất ngờ hủy lịch tập sáng 1-5 của đội U22 Việt Nam, Man City có thể vô địch ở vòng bao nhiêu?

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 ngày 1-5 nội dung cờ ouk Chaktrang 8h00 - Đôi nữ 60 phút: Việt Nam vs Myanmar 8h00 - Đồng đội 3 nam 60 phút: Việt Nam vs Philippines 14h00 - Đôi nữ 60 phút: Việt Nam vs Malaysia 14h00 - Đồng đội 3 nam 60 phút: Việt Nam vs Campuchia