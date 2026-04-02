Nghiên cứu hướng tuyến mới của dự án giao thông kết nối Quốc lộ 1 - đường Hồ Chí Minh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, trưa 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã đi khảo sát thực địa, nghiên cứu hướng tuyến mới của dự án giao thông kết nối Quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khảo sát thực địa, nghiên cứu hướng tuyến mới của dự án giao thông kết nối Quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 504 về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thống nhất chủ trương đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 217 đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức lập hồ sơ đề xuất triển khai theo hướng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217 hiện hữu từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới WB.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Quốc lộ 217 được phân cấp cho UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố liên quan, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận thấy phương án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217 có một số bất cập do khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, khiến chi phí có thể tăng cao và kéo dài thời gian thực hiện.

Bên cạnh đó, nếu tính từ Quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh, tuyến Quốc lộ 217 hiện hữu không phải là tuyến ngắn nhất, lại quanh co, nên hiệu quả khai thác không được tối ưu.

Một đoạn Quốc lộ 217.

Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì, cùng các sở, ngành chức năng khảo sát, nghiên cứu thực địa để đề xuất phương án mở tuyến đường mới kết nối Quốc lộ 1 - Cao tốc Bắc Nam phía Đông và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khả thi và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Cụ thể, tuyến đường mới sẽ được phát triển về phía Bắc của Quốc lộ 217, với chiều dài khoảng 45km, đi qua địa bàn các xã Hà Trung, Tống Sơn, Biện Thượng, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Cẩm Tân và Cẩm Thủy.

Khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ tạo trục kết nối theo hướng Đông - Tây giữa 3 tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn tỉnh gồm: Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam phía Đông và đường Hồ Chí Minh.

Hướng tuyến mới này được đánh giá ít ảnh hưởng đến các khu vực dân cư hiện hữu, không xâm phạm đến không gian di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa lợi thế của các địa phương, tăng khả năng liên kết giữa các khu, cụm công nghiệp trong vùng và tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực lân cận.

Nhất quán quan điểm hệ thống giao thông phải có tầm nhìn và là mạch máu của nền kinh tế bền vững, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương khảo sát, nghiên cứu phương án triển khai dự án theo hướng tuyến mới và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, các bộ, ngành Trung ương, các cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian sớm nhất.

Quốc Hương