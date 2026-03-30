Trách nhiệm với Nhân dân

Con số ấn tượng được nhắc đến nhiều lần kể từ sau ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chính là tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 99,94% - là tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất trong các lần bầu cử từ trước tới nay.

Con số ấn tượng cho thấy sự tin tưởng của Nhân dân trong tỉnh vào giai đoạn phát triển mới, những con người mới mà mình chọn lựa, như nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Hoài Anh tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Kết quả cuộc bầu cử đã thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ cao của Nhân dân; thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của cử tri và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và với các đại biểu dân cử.

Niềm tin của cử tri càng lớn, càng đặt ra yêu cầu cao về năng lực, đạo đức và sự gần dân của đại biểu sau khi trúng cử, và điều đó đã được cam kết.

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong khẳng định trên cương vị được giao, Thường trực và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ bổn phận, trách nhiệm của mình; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, thường xuyên học tập, tu dưỡng, gương mẫu trong công việc; luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết; ra sức củng cố, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm giải quyết thấu đáo, đến cùng các kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân. Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, gần dân, sát dân; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Người đứng đầu HĐND tỉnh khóa XIX cũng nhấn mạnh sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng thực chất, hiệu quả. Mỗi nghị quyết được ban hành phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, thực sự là một công cụ điều hành chiến lược, có khả năng dẫn dắt, khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sản xuất và tạo động lực tăng trưởng mới. Nhất là, tư duy ban hành nghị quyết phải chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo”, từ “giải quyết tình huống” sang “định hình tương lai”.

Nhấn mạnh đại biểu HĐND là đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đồng chí yêu cầu mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp và pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực tham gia vào các hoạt động của HĐND tỉnh. Thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri tới các cơ quan chức năng; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và trách nhiệm với Nhân dân”...

Điều đó cho thấy Nhân dân đã được đặt vào trung tâm quyết sách của HĐND cũng như hành động của đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 khép lại, cũng chính là thời điểm để niềm tin mới của cử tri và Nhân dân mở ra.

Thái Minh