Hướng tới hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Xây “cơ chế vàng” trên nền “thảm đỏ”

Ngày 29/3 sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với sự tham gia của khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là sự kiện kinh tế trọng điểm, mà còn là sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của tỉnh trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra rất tốt đẹp; tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa mới kiện toàn nhân sự cấp cao của tỉnh cũng như đề ra phương hướng nhiệm kỳ cho giai đoạn 5 năm tới.

Tại hội nghị quan trọng này, tỉnh Thanh Hóa sẽ công bố các chính sách ưu đãi đầu tư và kêu gọi đầu tư nhiều dự án trên các lĩnh vực công nghiệp, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, môi trường, du lịch - dịch vụ và văn hóa, thể thao, y tế...

Trong đó, nhiều chính sách vượt trội, được thiết kế linh hoạt, hấp dẫn nhà đầu tư. Các chính sách vừa tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, vừa thể hiện được tính ưu việt. Nhìn nhận về những chính sách này, nhiều người đánh giá chính sách được “may đo” phù hợp với từng lĩnh vực; tạo sự linh hoạt và mở rộng không gian ưu đãi, gia tăng sức hút đầu tư...

Sau quá trình đầu tư bài bản, có trọng điểm vào hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ phụ trợ theo hướng mở rộng không gian phát triển đa chiều, đây là dịp không thể tốt hơn để nhà đầu tư trong và ngoài nước tham quan thực địa, gặp gỡ, đối thoại với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương; qua đó tìm kiếm, quyết định cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Mục tiêu mà tỉnh Thanh Hóa đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm của tỉnh ở mức 2 con số; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ bề rộng sang chiều sâu, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch, dịch vụ logistics... Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xúc tiến đầu tư, khơi thông và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển, trong đó Hội nghị xúc tiến đầu tư được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng trở nên gay gắt, tỉnh Thanh Hóa đã chọn cách chủ động xây dựng và vận hành hệ thống chính sách ưu đãi linh hoạt, theo nguyên tắc bảo đảm nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong khung pháp luật và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được xem là bước cụ thể hóa điều đó, thể hiện sự kiên trì, quyết tâm theo đuổi mục đích đã đặt ra; cũng chính là lời cam kết sinh động, đầy thuyết phục của tỉnh: Thanh Hóa là “bến đỗ” an toàn - là nơi có “cơ chế vàng” được xây trên nền “thảm đỏ” để đón nhà đầu tư.

Thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ là “đòn bẩy" chiến lược cho giai đoạn tăng trưởng mới của tỉnh.

Thái Minh