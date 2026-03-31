Chủ công Cai Xiaoqing chính thức hội quân cùng XMLS Thanh Hóa

Tối 31/3, chủ công ngoại binh người Trung Quốc Cai Xiaoqing đã chính thức đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) để hội quân cùng đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa, chuẩn bị cho Vòng 1 Giải vô địch quốc gia (VĐQG) các câu lạc bộ năm 2026.

HLV trưởng Bùi Huy Sơn (bên trái) và trợ lý Đỗ Văn Niên (bên phải) ra sân bay tặng hoa và chào đón chủ công Cai Xiaoqing.

Đây là lần thứ hai chủ công Cai Xiaoqing khoác áo XMLS Thanh Hóa. Ở Vòng 1 Giải vô địch quốc gia năm 2024, tay đập người Trung Quốc đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khả năng “gánh team” siêu hạng, lối chơi đa dạng và tinh thần thi đấu nhiệt huyết. Những đóng góp của Cai Xiaoqing giúp XMLS Thanh Hóa cạnh tranh sòng phẳng ngôi vị dẫn đầu với các đối thủ mạnh như LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An hay Binh chủng Thông tin.

Với chiều cao 1m80 và sức bật 3m05, Cai Xiaoqing đã để lại dấu ấn với lối chơi hiện đại, hiệu quả và giàu tính thẩm mỹ.

Được biết, chủ công sinh năm 1998 từng giành chức vô địch U19 châu Á năm 2016 và vô địch U20 thế giới năm 2017 cùng đội trẻ quốc gia Trung Quốc.

Với sự góp mặt của Cai Xiaoqing, XMLS Thanh Hóa sẽ là một ẩn số thú vị tại Vòng 1 Giải VĐQG các CLB năm 2026.

Người hâm mộ bóng chuyền Thanh Hóa kỳ vọng Cai Xiaoqing sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, đồng thời mang đến những pha bóng mãn nhãn khi cùng CLB Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa tranh tài tại Vòng 1 Giải VĐQG các câu lạc bộ năm 2026.

Theo lịch thi đấu, đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa sẽ có trận ra quân gặp nhà đương kim á quân LPBank Ninh Bình vào ngày 7/4.

Cai Xiaoqing từng thi đấu xuất sắc trong màu áo XMLS Thanh Hóa ở Vòng 1 mùa giải 2024.

Giải bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ 2026 có 8 đội bóng nữ tham gia. Vòng 1 sẽ diễn ra tại Đông Anh, Hà Nội từ ngày 6/4 đến 19/4.

Vòng 2 diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 14/10 đến 25/10. Tám đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm để xếp hạng từ 1 đến 8.

Kết thúc 2 vòng, 4 đội xếp hạng từ 1 đến 4 sẽ vào thi đấu vòng chung kết để tranh ngôi vô địch; 4 đội xếp hạng từ 5 đến 8 sẽ thi đấu vòng trụ hạng và đội xếp hạng 8 phải xuống chơi ở giải hạng A năm 2027.

Duy Tính