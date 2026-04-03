Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Messi và Ronaldo gây sốt World Cup; Đội tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh nhất thế giới trên bảng xếp hạng FIFA

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tây Ninh và SLNA thắng kịch tính ngày ra quân VCK U15 Quốc gia 2026; Giá vé chung kết World Cup 2026 lập kỷ lục mới, chạm mốc gần 11.000 USD; Chủ tịch FIGC và Buffon đồng loạt từ chức sau thất bại của ĐT Italia... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (3/4).

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh nhất thế giới trên bảng xếp hạng FIFA

Với việc tăng 9 bậc để vươn lên vị trí thứ 99 thế giới, đội tuyển Việt Nam chính thức trở thành đội bóng thăng tiến mạnh nhất tháng 3/2026. Sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia và chuỗi trận ấn tượng, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tích lũy thêm 36,17 điểm, đánh dấu sự trở lại Top 100 lần đầu tiên kể từ cuối năm 2023.

Đội tuyển Việt Nam tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: Thành Đông).

Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik đang thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 13 trận toàn thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, vượt xa thành tích của các đời huấn luyện viên trước đó. Phong độ bùng nổ này không chỉ giúp “Chiến binh Sao Vàng” hồi sinh mạnh mẽ mà còn đảm bảo một vị trí thuận lợi trong nhóm hạt giống số 3 tại VCK Asian Cup 2027.

Tây Ninh và SLNA thắng kịch tính ngày ra quân VCK U15 Quốc gia 2026

Chiều 2/4, bảng A VCK U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã khởi tranh đầy hấp dẫn tại TP.HCM.

Tâm điểm là cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa U15 Tây Ninh và chủ nhà U15 TP.HCM. Dù dẫn trước 2-0 rồi 3-2, nhưng tấm thẻ đỏ tai hại ở phút 66 đã khiến đội bóng thành phố mất thế trận, để Tây Ninh lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 4-3 nhờ quả phạt đền quyết định ở phút bù giờ 90+4.

Sông Lam Nghệ An đánh bại Ninh Bình.

Ở trận đấu còn lại, đội bóng trẻ xứ Nghệ U15 SLNA cũng có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U15 Ninh Bình với tỷ số sát nút 2-1, qua đó cùng Tây Ninh chia sẻ những vị trí dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.

Messi và Ronaldo gây sốt World Cup

Ngày 2/4, thương hiệu LEGO đã tạo nên cơn sốt toàn cầu khi tung đoạn clip quảng bá chiếc cúp vô địch World Cup 2026 với sự góp mặt của bốn siêu sao: Messi, Ronaldo, Mbappe và Vinicius. Đoạn quảng cáo ghi lại khoảnh khắc các danh thủ cùng ngồi lắp ghép mô hình, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Messi cùng Ronaldo và Mbappe (bìa phải) và Vinicius gây sốt trong một đoạn clip quảng bá trước World Cup

Dù chưa chính thức xác nhận dự giải, những động thái gần đây của Messi cho thấy khả năng anh góp mặt tại Bắc Mỹ là rất cao. Trong khi đó, Ronaldo và các đàn em đều đã sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục cúp vàng, hứa hẹn một kỳ World Cup bùng nổ sức hút truyền thông.

Chủ tịch FIGC và Buffon đồng loạt từ chức sau thất bại của ĐT Italia

Sau “thảm họa” lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại World Cup, nền bóng đá Italia chính thức rơi vào cuộc khủng hoảng diện rộng.

Gravina trong buổi họp báo giới thiệu HLV Gattuso vào năm ngoái.

Chiều 2/4 (giờ Rome), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) Gabriele Gianvina đã nộp đơn từ nhiệm sau hơn 5 năm tại vị. Quyết định này được đưa ra dưới sức ép dữ dội từ dư luận và Bộ trưởng Thể thao Andrea Abodi sau những phát ngôn gây tranh cãi và thất bại trong việc tái thiết đội tuyển.

Buffon (trái) chia tay cương vị Trưởng đoàn ĐTQG Italia.

Cùng thời điểm, huyền thoại Gianluigi Buffon cũng thông báo rời ghế Trưởng đoàn ĐTQG để nhận trách nhiệm cá nhân. Buffon chia sẻ sự đau đớn cùng người hâm mộ và tin rằng việc từ chức là cần thiết để tạo khoảng trống cho những thay đổi mới. FIGC dự kiến sẽ tổ chức bầu tân Chủ tịch vào ngày 22/6 tới, trong khi tương lai của HLV Gennaro Gattuso vẫn còn bỏ ngỏ.

Giá vé chung kết World Cup 2026 lập kỷ lục mới, chạm mốc gần 11.000 USD

FIFA vừa gây sốc khi thông báo tăng giá vé hạng cao nhất cho trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife lên mức 10.990 USD (khoảng 290 triệu đồng), cao gấp gần 7 lần so với kỳ đại hội năm 2022.

Việc áp dụng cơ chế “giá vé động” cùng thị trường vé thứ cấp thu phí 15% của FIFA đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ người hâm mộ và các nghị sĩ Mỹ vì làm giảm tính tiếp cận của bóng đá toàn cầu.

Bất chấp tranh cãi, Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định nhu cầu mua vé vẫn ở mức khổng lồ. Kỳ World Cup 48 đội đầu tiên trong lịch sử diễn ra tại Bắc Mỹ hứa hẹn sẽ là giải đấu tốn kém nhất đối với các cổ động viên muốn trực tiếp theo dõi những trận cầu đỉnh cao.

Từ khóa:

#Đội tuyển Việt Nam #FIFA #Mạnh nhất thế giới #Thể thao #Huấn luyện viên #Bảng xếp hạng #Lần đầu tiên #Chiến thắng #Thành tích #Chiến binh

Chủ đề Bản tin thể thao

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh