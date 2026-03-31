Phường Hạc Thành xếp thứ Nhất toàn đoàn tại Giải thể thao học sinh TH và THCS tỉnh Thanh Hóa

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Giải thể thao học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) tỉnh Thanh Hóa năm học 2025-2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp với lễ tổng kết và trao thưởng.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao cờ cho 4 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn.

Giải thể thao học sinh TH&THCS tỉnh Thanh Hóa năm học (2025-2026) có sự tham gia của 2.500 vận động viên là các em học sinh đến từ 165 trường trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 3 môn gồm: điền kinh, bóng bàn và võ cổ truyền.

Nhiều nhân tố mới của môn điền kinh đã được phát hiện tại giải thể thao học sinh TH&THCS năm học 2025 - 2026.

Các cuộc tranh tài của 14 nội dung môn điền kinh diễn ra tại sân vận động tỉnh, 22 nội dung của môn võ cổ truyền được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng, trường chuyên Lam Sơn và 10 nội dung của môn bóng bàn được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng, trường THPT Đào Duy Từ đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao.

Các nội dung của môn võ cổ truyền diễn ra sôi động và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Giải đấu là dịp để ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đánh giá kết quả công tác giảng dạy môn học Giáo dục thể chất và phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; đồng thời tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

BTC trao cờ Nhất, Nhì và đồng hạng Ba cho các đơn vị dẫn đầu của 3 môn thi đấu.

Tại buổi lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao cờ Nhất, Nhì và đồng hạng Ba cho các đơn vị dẫn đầu của từng môn thi đấu, đồng thời trao cờ Nhất toàn đoàn cho phường Hạc Thành, hạng Nhì cho xã Minh Sơn và đồng hạng Ba cho xã Vĩnh Lộc và xã Biện Thượng.

Duy Tính