Phường Hạc Thành xếp thứ Nhất toàn đoàn tại Giải thể thao học sinh TH và THCS tỉnh Thanh Hóa

Duy Tính
(Baothanhhoa.vn) - Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Giải thể thao học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) tỉnh Thanh Hóa năm học 2025-2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp với lễ tổng kết và trao thưởng.

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Giải thể thao học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) tỉnh Thanh Hóa năm học 2025-2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp với lễ tổng kết và trao thưởng.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao cờ cho 4 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn.

Giải thể thao học sinh TH&THCS tỉnh Thanh Hóa năm học (2025-2026) có sự tham gia của 2.500 vận động viên là các em học sinh đến từ 165 trường trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 3 môn gồm: điền kinh, bóng bàn và võ cổ truyền.

Nhiều nhân tố mới của môn điền kinh đã được phát hiện tại giải thể thao học sinh TH&THCS năm học 2025 - 2026.

Các cuộc tranh tài của 14 nội dung môn điền kinh diễn ra tại sân vận động tỉnh, 22 nội dung của môn võ cổ truyền được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng, trường chuyên Lam Sơn và 10 nội dung của môn bóng bàn được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng, trường THPT Đào Duy Từ đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao.

Các nội dung của môn võ cổ truyền diễn ra sôi động và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Giải đấu là dịp để ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đánh giá kết quả công tác giảng dạy môn học Giáo dục thể chất và phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; đồng thời tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

BTC trao cờ Nhất, Nhì và đồng hạng Ba cho các đơn vị dẫn đầu của 3 môn thi đấu.

Tại buổi lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao cờ Nhất, Nhì và đồng hạng Ba cho các đơn vị dẫn đầu của từng môn thi đấu, đồng thời trao cờ Nhất toàn đoàn cho phường Hạc Thành, hạng Nhì cho xã Minh Sơn và đồng hạng Ba cho xã Vĩnh Lộc và xã Biện Thượng.

(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên...
