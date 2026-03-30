Công an Thanh Hóa thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn phường Hạc Thành.

Theo đó, vụ án được xác định xảy ra tại phường Hạc Thành trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 7/2025 và đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1086/QĐ- VPCQCSĐT ngày 19/12/2025. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kêu gọi các nhà đầu tư, đầu tư vào dự án tiền ảo của Công ty Meta Tiger (có địa chỉ tại tầng 22, tòa nhà Sông Đà, số 18 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội). Sau khi thu hút các nhà đầu tư góp vốn, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai là bị hại trong vụ việc sớm liên hệ để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an cũng đề nghị UBND và Công an các xã, phường trên cả nước, cùng các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình phối hợp thông tin rộng rãi nhằm hỗ trợ tìm bị hại, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Thông tin bị hại, đề nghị người dân đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc liên hệ điều tra viên Lê Thành Nam qua số điện thoại 0984.832.794 trước ngày 1/5/2026 để được hướng dẫn xử lý.

LP (Nguồn: Công an Thanh Hóa)