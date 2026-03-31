Tích cực lan tỏa những hình ảnh đẹp, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”

Sáng 31/3, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý I năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, nhóm chuyên gia, Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

Qúy I năm 2026, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các thông tin xấu độc trên không gian mạng; đồng thời tổ chức phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2026; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương theo quy định.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy chủ động định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh; tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận mới ban hành của Trung ương và của tỉnh...

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã phát động 2 đợt cao điểm tuyên truyền thông tin tích cực trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, nêu rõ: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đây là công việc vừa có tính chuyên trách, nhưng cũng vừa có tính định lượng, đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc lan toả các thông tin, bài viết, hình ảnh tích cực và đấu tranh, phản bác với những thông tin sai sự thật, xấu độc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt, tích cực tổ chức đấu tranh, phản bác âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, tích cực lan tỏa những hình ảnh đẹp, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”; thường xuyên rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tung tin sai sự thật, ngăn chặn, bỏ gỡ những thông tin xấu, độc.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 35 gắn với chuyển đổi số, đặc biệt phải công khai số điện thoại đường dây nóng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, kịp thời phát hiện, xử lý thông tin xấu độc; phát huy vai trò báo chí trong định hướng dư luận; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tích cực tuyên tuyền và tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2026, lan tỏa những bài viết tốt nhằm tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy yêu cầu Ban Công tác 35 xã, phường kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực dự báo, định hướng tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Chỉ đạo xây dựng, phát huy vai trò của các kênh truyền thông, mạng xã hội của cơ quan, địa phương, đơn vị, của cá nhân cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong việc “phủ xanh” thông tin tích cực, pha loãng, giảm tác động, ảnh hưởng của thông tin tiêu cực, xấu độc trên không gian mạng. Trong đó phải thành lập các nhóm Zalo nhằm tạo sự kết nối, chia sẻ thông tin; đồng thời cập nhật những hình ảnh đẹp, các điểm di tích... trên google Maps, để thuận lợi cho việc tìm kiếm và lan tỏa những hình ảnh đẹp về đất và người Thanh Hóa.

Quốc Hương