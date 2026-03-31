Xuân Son lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình vòng loại Asian Cup 2027 hoàn hảo khi có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Malaysia ở lượt cuối bảng F.

Duy Mạnh (giữa) ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Xuân Son (cú đúp) thay nhau tỏa sáng để mang chiến thắng về cho “các chiến binh Sao vàng.”

Tại sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam chủ động chơi dâng cao, tạo sức ép và nhanh chóng tạo ra sự khác biệt.

Ngay phút thứ 6, từ tình huống đá phạt góc của Tiến Anh, Đỗ Duy Mạnh tận dụng rất tốt cơ hội để đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thắng của Duy Mạnh, đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi lấn lướt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, các học trò của ông Kim Sang-sik không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Đáng chú ý, phút 24, Hoàng Đức có bóng ở giữa sân và quyết định dứt điểm từ khoảng cách ngoài 30m nhưng tiếc rằng bóng lại tìm trúng xà ngang.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép và niềm vui đã liên tiếp đến với người hâm mộ trên khán đài sân Thiên Trường.

Phút 51, Đỗ Hoàng Hên có pha kiến tạo thuận lợi để Nguyễn Xuân Son đánh đầu hạ gục thủ thành đối phương, nhân đôi cách biệt cho Việt Nam.

8 phút sau, từ bên cánh phải, Trương Tiến Anh tạt bóng thuận lợi để Xuân Son bật cao đánh đầu, hoàn tất cú đúp đồng thời đưa Việt Nam vượt lên dẫn 3-0.

Sau khi Việt Nam có ba bàn thắng, trận đấu vẫn diễn ra hấp dẫn với nhiều pha bóng nguy hiểm được hai đội tạo ra.

Các cầu thủ Malaysia thi đấu quyết tâm để tìm kiếm bàn thắng và những nỗ lực của họ đã mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3.

Phút 76, trọng tài đã cho Malaysia được hưởng penalty sau tình huống một cầu thủ của đội khách ngã trong vòng cấm của Việt Nam. Trên chấm 11m, Endrick tận dụng thành công cơ hội để ghi bàn thắng cho đội khách.

Trong quãng thời gian còn lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định giữ Xuân Son và Hoàng Hên trên sân để gây sức ép, nhưng tiếc rằng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi ở trận này.

Kết quả chung cuộc Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia, qua đó khép lại hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thẳng tiến đến Saudi Arabia với 18 điểm tuyệt đối, ghi được 17 bàn thắng và chỉ thủng lưới đúng 2 lần.

Hiện tại, vòng chung kết đã xác định được 21 đội tham dự, gồm 18 đội dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á và 3 đội đã vượt qua vòng bảng (Syria, Singapore và Việt Nam).

Ba tấm vé còn lại tham dự vòng chung kết đang là cuộc cạnh tranh giữa 6 đội tuyển, gồm Tajikistan, Philippines, Thái Lan, Turkmenistan, Liban và Yemen. Cả 6 đội tuyển đều nắm quyền tự quyết cho “số phận” của mình.

Trước lượt trận cuối bảng A, đội tuyển Philippines đang cùng có được 13 điểm như Tajikistan, nhưng xếp thứ 2 do kém hơn hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +11).

Tại bảng F, đội tuyển Thái Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự Philippines. Đội bóng xứ chùa Vàng cùng có 12 điểm nhưng xếp thứ 2 sau Turkmenistan.

Như vậy, Philippines và Thái Lan buộc phải thắng mới giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2026./.

Theo TTXVN

