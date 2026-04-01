Xác định xong 48 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2026

Vòng chung kết World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico đã chính thức xác định xong 48 đội tuyển tham dự sau khi vòng play-off khép lại.

Iraq giành tấm vé cuối cùng dự World Cup 2026. (Nguồn: FIFA)

Iraq giành tấm vé cuối cùng

Đội tuyển Iraq đã trở thành đội tuyển cuối cùng góp mặt ở World Cup 2026 với chiến thắng 2-1 trước Bolivia ở trận chung kết play-off liên lục địa.

Cặp tiền đạo Ali Al-Hamadi và Aymen Hussein đã cùng nhau lập công lớn để mang chiến thắng về cho đại diện châu Á, trong khi bàn thắng của Bolivia được ghi bởi Moises Paniagua.

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng dành cho Iraq sau hành trình dài hơn khi phải trải qua 5 vòng đấu căng thẳng (từ vòng loại thứ 2 châu Á đến play-off liên lục địa).

World Cup 2026 cũng là lần thứ 2 trong lịch sử đội tuyển Iraq góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Iraq lần đầu tham dự World Cup là vào năm 1986 (tổ chức tại Mexico) và đã không thể gây bất ngờ khi bị loại ngay từ vòng bảng với ba thất bại.

Theo kết quả bốc thăm trước đó, Iraq sẽ rơi vào bảng I với không ít thách thức khi đối thủ đều là những đội bóng được đánh giá cao, gồm á quân Pháp, Senegal và Na Uy.

Trước Iraq, đội tuyển CHDC Congo cũng đã giành vé dự World Cup 2026 sau khi đánh bại Jamaica 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Axel Tuanzebe.

World Cup 2026 cũng là lần thứ 2 CHDC Congo góp mặt ở ngày hội lớn. Cách đây 52 năm, CHDC Congo lần đầu có vinh dự tham dự giải đấu khi còn mang tên Zaire nhưng đã phải chia tay giải đấu đó với ký ức buồn khi thủng lưới tới 14 bàn mà không ghi nổi bàn danh dự.

Tại World Cup 2026, CHDC Congo rơi vào bảng K cùng với Bồ Đào Nha, Uzbekistan và Colombia.

Thất vọng mang tên Italy

Vòng play-off khu vực châu Âu cũng đã chính thức khép lại, cùng đó 4 tấm vé dự World Cup 2026 đã lần lượt được trao cho Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Cộng hòa Séc và Bosnia and Herzegovina.

Italy, đội bóng có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA tham dự vòng play-off, nhưng lại gây thất vọng lớn nhất.

Đoàn quân áo Thiên thanh đã phải cay đắng lỡ hẹn tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 khi để thua Bosnia and Herzegovina 1-4 ở loạt luân lưu sau khi cầm hòa đối thủ 1-1 trong 120 phút thi đấu.

Thất bại này khiến Italy lần thứ ba liên tiếp phải cay đắng nhìn đối thủ của mình giành vé dự World Cup ở vòng đấu play-off. Ở hai lần gần nhất, Italy đều dừng bước ở vòng play-off khi để thua Thụy Điển (vòng loại World Cup 2018) và Bắc Macedonia (vòng loại World Cup 2022).

Đan Mạch cũng gây tiếc nuối khi phải dừng cuộc chơi sau thất bại 1-3 trước Cộng hòa Séc ở loạt luân lưu (hai đội hòa nhau 2-2 sau 120 phút).

Thổ Nhĩ Kỳ giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng 1-0 trước Kosovo trong khi Thụy Điển đánh bại Ba Lan 3-2 sau trận cầu kịch tính.

48 anh tài hội tụ

Như vậy, sau hành trình dài hơn, vòng loại chính thức khép lại và 48 đội tuyển xuất sắc nhất dự World Cup 2026 cũng đã được xác định.

Mỹ, Mexico và Canada là ba đội đồng chủ nhà vòng chung kết World Cup 2026.

Ngoài ba đội tuyển này, khu vực CONCACAF còn ba đội khác góp mặt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay là Panama, Curacao, Haiti.

Châu Á có 9 đại diện gồm Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia và Iraq. Châu Đại Dương có 1 đội tuyển tham dự là New Zealand.

Khu vực Nam Mỹ sẽ có 6 đội tuyển tham dự giải đấu gồm đương kim vô địch Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay.

16 đội từ châu Âu gồm Anh, Pháp, Croatia, Đức, Hà Lan, Na Uy và Bồ Đào Nha, Áo, Bỉ, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Bosnia, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc và Thụy Điển.

Châu Phi có 10 đội tuyển gồm Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Maroc, Senegal, Nam Phi, Tunisia và CHDC Congo.

48 đội được chia vào 12 bảng đấu. Hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng knock-out 32 đội.

Theo lịch thi đấu, World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6/2026-19/7/2026. Trận mở màn sẽ là cuộc chạm trán giữa Mexico và Nam Phi trên sân vận động Azteca./.

Theo TTXVN