Chiếc vạch được kẻ lại trên hè phố

Trong nhiều năm qua, chính quyền và cơ quan chức năng của TP Thanh Hóa cũ đã nỗ lực cho việc đảm bảo trật tự ở khu vực vỉa hè.

Một chiến dịch dẹp bỏ bán bình, lều quán, cây xanh, hàng rào lập trái phép ở vỉa hè được thành phố thực hiện quy mô, quyết liệt cách đây 13 năm nhận được sự hoan nghênh của phần đa cư dân thành phố. Tiếc là, sau khi chiến dịch kết thúc không lâu, nhiều hộ dân lại tái lấn chiếm trở lại.

Cách đây 9 năm, TP Thanh Hóa cũ tiếp tục ra quân lập lại trật tự khu vực vỉa hè với một ý tưởng mới hơn, kẻ ra rất nhiều vạch sơn trên các vỉa hè ở những tuyến phố chính, phố thương mại, nhằm phân định khu vực người dân được phép để phương tiện giao thông, kinh doanh di động và khu vực dành cho người đi bộ. Sau một thời gian tồn tại, chiếc vạch mờ dần cả trên hè phố và cả trong đầu người dân thành phố. Việc lấn chiếm hè phố cho các mục đích riêng xảy ra ở không ít nơi gây bức xúc cho người đi bộ, làm mất mỹ quan đô thị. Khoảng dăm năm trước, chiếc vạch phân định ranh giới được kẻ lại ở một số tuyến phố. Nhưng cũng như lần trước, tuổi thọ của chiếc vạch khá ngắn ngủi.

Mấy ngày gần đây, chiếc vạch lại được cơ quan chức năng kẻ ở nhiều tuyến phố thuộc phường Hạc Thành. Theo quan sát, trong những ngày đầu nhiều hộ tiểu thương hết sức tuân thủ khi thường xuyên nhắc nhở khách hàng để xe phía trong vạch kẻ. Có những chủ cơ sở kinh doanh còn trực tiếp đưa xe của khách hàng vào đúng khu vực quy định.

Chiếc vạch trên hè phố được kẻ bởi các cơ quan chức năng. Sự xuất hiện của chiếc vạch chính là sự đại diện cho pháp luật. Thêm lần nữa chiếc vạch xuất hiện trở lại ở hè phố khu vực trung tâm TP Thanh Hóa cũ, đem lại tín hiệu tích cực về sự quyết tâm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị của chính quyền. Tuy nhiên, với sự thiếu bền vững của những chiếc vạch kẻ trước đây, có những người đặt ra câu hỏi liệu chiếc vạch lần này sẽ tồn tại bao lâu. Câu trả lời có lẽ nằm chính ở ý thức của người hỏi. Sự quyết tâm của chính quyền trong việc lập ra và duy trì chiếc vạch kẻ trên hè phố đóng vai trò quyết định, nhưng sẽ có hiệu lực, hiệu quả hơn khi ý thức, trách nhiệm của từng người dân một được nâng lên, cùng sẻ chia, đồng hành trách nhiệm với chính quyền, các cơ quan chức năng để thượng tôn pháp luật.

Phải luôn nhớ rằng, dù có hay không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng, thì chiếc vạch trên hè phố cũng cần phải được tôn trọng. Nhiều tiểu thương nhắc nhở khách hàng để xe đúng nơi quy định trong những ngày qua cho biết họ làm thế vì sợ bị phạt. Điều đó đúng rồi, nhưng hãy chuyển từ tâm thế sợ bị phạt, làm để đối phó, thành sự tự nguyện tuân thủ pháp luật thì mới đảm bảo sự bền vững, chiếc vạch kẻ trên hè phố mới có thể kéo dài tuổi thọ và phát huy tác dụng lâu dài.

Tuệ Minh