Tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ rơi vào “bảng tử thần” tại Asian Cup 2027; Xác định 48 anh tài dự World Cup 2026

U20 nữ Việt Nam thua cách biệt trước U20 Trung Quốc tại giải châu Á; Singapore gây bất ngờ khi kêu gọi CĐV quyên góp hơn 10 tỷ đồng; De Zerbi gửi thông điệp đầu tiên cho fan Tottenham... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (2/4).

Tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ rơi vào “bảng tử thần” tại Asian Cup 2027

Dựa trên thứ hạng FIFA mới nhất, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phân định các nhóm hạt giống cho VCK Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng với Thái Lan, Trung Quốc và Bahrain.

Vị trí này khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik đối mặt nguy cơ tái hiện “bảng tử thần” gồm những đối thủ duyên nợ như Nhật Bản, Iraq và Indonesia.

Tuy nhiên, nếu may mắn, tuyển Việt Nam cũng có thể rơi vào bảng đấu nhẹ hơn với các đối thủ như Uzbekistan hay Singapore. Kết quả bốc thăm tại Saudi Arabia sắp tới sẽ quyết định trực tiếp đến cơ hội tiến sâu và mục tiêu áp sát top 90 thế giới của “Những chiến binh Sao Vàng”.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027 tại Saudi Arabia.

U20 nữ Việt Nam thua cách biệt trước U20 Trung Quốc tại giải châu Á

Trong trận ra quân VCK U20 nữ châu Á 2026 chiều 1/4, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã để thua 0-3 trước đối thủ mạnh U20 Trung Quốc. Dù nỗ lực đứng vững trong phần lớn hiệp một, những sai lầm cá nhân ở cuối hiệp đã khiến thầy trò HLV Okiyama Masahiko nhận liên tiếp hai bàn thua.

Sang hiệp hai, do sa sút thể lực, các cô gái trẻ Việt Nam hoàn toàn lép vế và phải nhận thêm bàn thua thứ ba từ tình huống đá phạt. Dù thất bại, cơ hội đi tiếp của U20 nữ Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào hai trận đấu quan trọng gặp chủ nhà Thái Lan (4/4) và Bangladesh (7/4).

Singapore gây bất ngờ khi kêu gọi CĐV quyên góp hơn 10 tỷ đồng

Sau kỳ tích giành vé dự VCK Asian Cup 2027 với tư cách nhất bảng, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) đã chính thức lập quỹ quyên góp 500.000 SGD (hơn 10 tỷ đồng) từ cộng đồng.

Dù vừa nhận gói tài trợ khổng lồ 50 triệu SGD từ tập đoàn Sea, FAS vẫn muốn huy động thêm nguồn lực để xây dựng lộ trình phát triển bền vững cho đội tuyển có thứ hạng thấp nhất giải đấu (hạng 148).

Tuy nhiên, chiến dịch bước đầu gặp khó khăn khi sau 8 giờ kêu gọi chỉ nhận được khoảng 6,7 triệu đồng. Cùng với Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, Singapore là một trong bốn đại diện Đông Nam Á góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục vào năm tới.

Xác định 48 anh tài dự World Cup 2026: Thụy Điển lách khe cửa hẹp đầy ngoạn mục

Rạng sáng 1/4, tấm vé cuối cùng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức thuộc về Iraq sau chiến thắng trước Bolivia. Vòng loại World Cup 2026 khép lại với nhiều kịch bản điên rồ, tiêu biểu là Thụy Điển – đội bóng bét bảng vòng loại nhưng vẫn giành vé nhờ suất play-off Nations League và sự tỏa sáng rực rỡ của “người hùng” Viktor Gyokeres.

Bên cạnh sự trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ sau 24 năm và những tân binh như Uzbekistan, Curacao, giải đấu cũng chứng kiến nỗi đau của Italia khi lần thứ ba liên tiếp vắng mặt.

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada sẽ là kỳ đại hội lịch sử đầu tiên quy tụ 48 đội bóng, chia làm 12 bảng đấu kịch tính. Erling Haaland xuất sắc trở thành Vua phá lưới vòng loại với 16 bàn thắng, hứa hẹn một mùa hè bùng nổ tại Bắc Mỹ.

De Zerbi gửi thông điệp đầu tiên cho fan Tottenham

Trong bối cảnh Tottenham đang rơi tự do sát nhóm cầm đèn đỏ, Ban lãnh đạo Spurs đã chính thức bổ nhiệm Roberto De Zerbi làm tân huấn luyện viên trưởng. Thay thế Igor Tudor, chiến lược gia người Italia trở thành người dẫn dắt thứ ba của đội bóng ở mùa giải đầy biến động này.

Ngay khi đặt chân tới Hotspur Way, De Zerbi bày tỏ niềm tự hào và cam kết cống hiến hết mình để vực dậy tinh thần câu lạc bộ.

Thử thách cực đại đang chờ đợi cựu thuyền trưởng Brighton khi ông chỉ có 7 vòng đấu để giúp Tottenham trụ hạng. Trận ra mắt gặp Sunderland và cuộc đối đầu đội bóng cũ Brighton sắp tới sẽ là những bài toán sinh tử quyết định vận mệnh của “Gà trống” tại Premier League.

