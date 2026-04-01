Tuyển Việt Nam trở lại Top 100 FIFA; FIFA thử nghiệm luật việt vị mới của Arsene Wenger

Lộ diện 23 anh hào dự Asian Cup 2027; ĐT Italia lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn World Cup sau thất bại kịch tính; Nhật Bản gây sốc khi đánh bại tuyển Anh ngay tại Wembley... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (1/4).

Tuyển Việt Nam trở lại Top 100 FIFA sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức vươn lên hạng 98 thế giới (tăng 5 bậc) nhờ chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại sân Thiên Trường tối 31/3. Cú đúp của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son và bàn thắng của Đỗ Duy Mạnh giúp “Chiến binh Sao Vàng” tích lũy thêm 9,67 điểm, đạt cột mốc thứ hạng cao nhất kể từ cuối năm 2023.

Nguyễn Xuân Son nhảy múa sau khi ghi bàn trong trận Việt Nam thắng Malaysia 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, tối 31/3/2026. (Ảnh: Giang Huy)

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Việt Nam đang duy trì chuỗi 13 trận thắng liên tiếp, đứng thứ 2 Đông Nam Á sau Thái Lan (hạng 93). Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của bóng đá nội mà còn tạo lợi thế lớn trong việc phân loại hạt giống cho các giải đấu quốc tế quan trọng sắp tới.

Lộ diện 23 anh hào dự Asian Cup 2027

Trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Tajikistan vào tối 31/3 đã chính thức khép lại cánh cửa tham dự VCK Asian Cup 2027 của đội tuyển Philippines. Dù vươn lên dẫn trước nhờ công của Obermair, nhưng bàn thua kém may mắn ở phút 41 đã khiến đại diện Đông Nam Á chỉ xếp thứ hai bảng A do kém chỉ số phụ, nhường tấm vé đi tiếp cho đối thủ Trung Á.

Thái Lan là một trong 4 đội Đông Nam Á có vé đi tiếp (Ảnh: FAT).

Đến thời điểm hiện tại, giải đấu đã xác định được 23/24 đội tuyển góp mặt, trong đó khu vực Đông Nam Á đóng góp 4 đại diện là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore. Tấm vé cuối cùng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Lebanon và Yemen tại bảng B vào tháng 6 tới.

ĐT Italia lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn World Cup sau thất bại kịch tính

Rạng sáng 1/4, bóng đá thế giới chấn động khi đội tuyển Italiachính thức vắng mặt tại kỳ World Cup thứ ba liên tiếp.

Moise Keane mở tỉ số sớm cho tuyển Ý.

Dù vươn lên dẫn trước Bosnia & Herzegovina nhờ công của Moise Kean, tấm thẻ đỏ của Bastoni cuối hiệp một đã đảo lộn tất cả. Chơi thiếu người, Azzurri bị gỡ hòa 1-1 và gục ngã kinh hoàng trên chấm luân lưu với tỷ số 1-4, nhường vé tới Bắc Mỹ cho đối thủ.

Bosnia quay lại đấu trường World Cup sau 12 năm.

Cùng thời điểm, vòng play-off châu Âu cũng xác định được những cái tên cuối cùng. Thụy Điểnhạ gục Ba Lan 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Gyokeres. CH Sécđánh bại Đan Mạch sau loạt đấu súng cân não, trong khi Thổ Nhĩ Kỳvượt qua hiện tượng Kosovo với tỷ số tối thiểu.

Elanga và Gyokeres giúp Thuỵ Điển hạ Ba Lan để đi World Cup 2026. (Ảnh: UEFA)

Những kết quả này đã hoàn tất danh sách các đại diện ưu tú của lục địa già góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026.

Nhật Bản gây sốc khi đánh bại tuyển Anh ngay tại Wembley

Trong trận giao hữu rạng sáng 1/4, đội tuyển Nhật Bản đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại tuyển Anh với tỷ số 1-0 ngay tại thánh đường Wembley. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của ngôi sao Kaoru Mitoma ở phút 23 sau một tình huống chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng.

Dù kiểm soát thế trận và tung ra tới 12 cú dứt điểm trong hiệp hai, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương trước sự kỷ luật thép của “Samurai xanh”. Chiến thắng này không chỉ khẳng định bản lĩnh của đại diện châu Á mà còn để lại nhiều nỗi lo cho “Tam sư” trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

FIFA thử nghiệm luật việt vị mới của Arsene Wenger từ tháng 4/2026

Bắt đầu từ ngày 4/4, giải Ngoại hạng Canada (CPL) sẽ là giải chuyên nghiệp đầu tiên áp dụng thử nghiệm luật việt vị mới do Giám đốc phát triển bóng đá FIFA Arsene Wenger đề xuất.

Ý tưởng luật việt vị mới của Wenger. Ảnh: Times.

Theo quy định này, cầu thủ tấn công chỉ bị tính là việt vị khi toàn bộ các bộ phận cơ thể có thể ghi bàn đã vượt qua cầu thủ phòng ngự áp chót, nhằm thúc đẩy lối chơi tấn công và tăng số lượng bàn thắng.

Song song đó, CPL cũng thử nghiệm hệ thống Hỗ trợ Video Bóng đá (FVS), cho phép các HLV trưởng quyền khiếu nại quyết định của trọng tài. Thay đổi mang tính đột phá này hứa hẹn sẽ làm đảo lộn các toan tính chiến thuật, đặc biệt là cách vận hành hàng phòng ngự trong bóng đá hiện đại.

