Ủng hộ mức phạt có tính răn đe cao hơn

Nhiều tổ chức, cá nhân từng bị tấn công trên môi trường mạng. Họ phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng những kẻ ác tâm cũng chỉ bị xử lý ở mức tiền phạt tối đa là 7,5 triệu đồng. Vậy nên, dù đã có quy định xử phạt, nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ việc phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Một biện pháp trừng phạt về kinh tế cao hơn đối với người vi phạm đang được đề xuất. Cụ thể, Bộ Công an vừa công bố hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tại Điều 10 của dự thảo nghị định, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội; phát tán thông tin có nội dung phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; phát tán thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, kích động người khác vi phạm pháp luật.

Mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng được đề xuất áp dụng đối với hành vi làm ra thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội; làm ra thông tin có nội dung phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; làm ra thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, kích động người khác vi phạm pháp luật.

Mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi thiết lập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc trang cộng đồng, kênh nội dung, nhóm cộng đồng để đăng tải, hướng dẫn thực hiện việc làm ra, đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm, làm nhục, vu khống, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động của trang thông tin điện tử, giấy phép thiết lập mạng xã hội, giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; buộc phải gỡ, xóa thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật, xuyên tạc; buộc thu hồi hoặc hoàn trả tên miền do thực hiện hành vi vi phạm; công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc phương tiện đã đăng tải thông tin sai sự thật; buộc cải chính thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật.

Việc tăng mức phạt được hy vọng không chỉ là “đánh vào túi tiền” người vi phạm, mà quan trọng hơn là gửi đi thông điệp: Không gian mạng không phải nơi đứng ngoài pháp luật. Mỗi phát ngôn, mỗi dòng trạng thái đều phải chịu trách nhiệm như ngoài đời thực.

Trong thời đại mà mỗi người đều có thể trở thành “nhà sản xuất nội dung”, ranh giới giữa thông tin và tin giả ngày càng mong manh hơn, nếu không có những quy định đủ sức răn đe, thì tin giả, tin ác ý sẽ trở thành căn bệnh mãn tính của xã hội số. Thực tế là đã có nhiều tổ chức, cá nhân từng thân bại, danh liệt bởi những thông tin bịa đặt, xúc phạm trên không gian mạng. Nguy cơ này sẽ giảm đi đáng kể nếu biện pháp răn đe cao hơn, có sức mạnh hơn theo đề xuất của Bộ Công an hiện thực. Khi ấy, những thứ được gọi là “đòn bẩn” có thể sẽ không còn đáng sợ, không gian mạng sẽ được “làm sạch”, tạo sự khách quan, công bằng, để các tổ chức, cá nhân bình đẳng sống, lao động và cống hiến.

Dư luận đồng tình và chờ đợi biện pháp pháp luật cao hơn, mạnh hơn sớm hiện thực, để trật tự trên không gian mạng đi vào nền nếp.

Tuệ Minh