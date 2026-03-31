Đông Á Thanh Hóa trước thời điểm “nước rút” trụ hạng

Bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải, Câu lạc bộ (CLB) Đông Á Thanh Hóa đối diện áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng. Sau quãng thời gian phải xoay xở với lực lượng mỏng, đội bóng xứ Thanh vẫn duy trì được tinh thần thi đấu bền bỉ. Đáng chú ý, những tín hiệu tích cực về nhân sự ngay trước chặng “nước rút” đang mở ra cơ hội để thầy, trò HLV Mai Xuân Hợp hướng tới mục tiêu ở lại V.League.

Người hâm mộ xứ Thanh trông chờ vào tài thao lược và “cái duyên” trụ hạng của HLV Mai Xuân Hợp. Ảnh: Hoàng Sơn

Mùa giải năm nay tiếp tục áp dụng thể thức 1,5 suất xuống hạng: đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, đội áp chót phải đá play-off với đội xếp thứ nhì tại giải hạng Nhất quốc gia. Hiện Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 12/14 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn đội cuối bảng PVF-CAND 2 điểm.

Gồng mình vượt khó

Trước quãng nghỉ FIFA Days, Đông Á Thanh Hóa trải qua chuỗi trận dày đặc trong bối cảnh lực lượng bị bào mòn nghiêm trọng. Khó khăn bắt đầu từ cuối tháng 8/2025, khi biến cố ở thượng tầng kéo theo hệ lụy về tài chính và nhân sự. Nhiều trụ cột rời đội, lực lượng bị suy giảm đáng kể, có thời điểm Thanh Hóa chỉ đăng ký đúng 17 cầu thủ - là mức tối thiểu theo quy định, trong đó một số chưa đạt thể trạng tốt nhất. Dẫu vậy, Thanh Hóa vẫn tạo dấu ấn với những kết quả đáng khích lệ. Trận hòa 2-2 trước Thép Xanh Nam Định trên sân nhà và chiến thắng 2-1 trên sân Thống Nhất trước CLB Công an TP Hồ Chí Minh cho thấy tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của đội bóng.

Tuy nhiên, việc phải “cày ải” liên tục với lực lượng thiếu hụt khiến Thanh Hóa dần hụt hơi. Thất bại 1-3 trước CLB Công an Hà Nội phản ánh rõ giới hạn về thể lực và chiều sâu đội hình. Ở các vòng đấu tiếp theo, dù thi đấu đầy nỗ lực, Thanh Hóa chỉ có thể giành thêm trận hòa 3-3 trên sân Hải Phòng, bên cạnh những thất bại sát nút trước Hà Tĩnh và Nam Định - những trận đấu mà họ thiếu phương án để tạo sự khác biệt.

Khó khăn lớn nhất của Đông Á Thanh Hóa đã được tháo gỡ khi FIFA chính thức xóa bỏ lệnh cấm chuyển nhượng vào ngày 16/3, ngay trước khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa khép lại. Với những phương án đã được chuẩn bị từ trước, đội bóng xứ Thanh nhanh chóng bổ sung 7 cầu thủ. Những cái tên như Lê Văn Hoàn, Lê Văn Hưng, Nguyễn Hữu Dũng cùng ngoại binh Amar Catic (trưởng thành từ lò đào tạo nổi tiếng PSV Eindhoven) được kỳ vọng mang lại sức sống mới cho CLB. Bên cạnh đó, Trương Thanh Nam, Ngô Đức Hoàng và ngoại binh Belli cũng giúp đội hình gia tăng chiều sâu.

Quãng nghỉ FIFA Days vì thế trở nên đặc biệt quan trọng, giúp Thanh Hóa vừa hồi phục thể lực, vừa hoàn thiện bộ khung với các tân binh. HLV Mai Xuân Hợp cho biết: “Các cầu thủ mới đã hòa nhập nhanh và sẵn sàng cho trận đấu gặp CLB Công an TP Hồ Chí Minh vào ngày 5/4. Toàn đội đang rất nỗ lực, các cầu thủ cũ và mới luôn hỗ trợ nhau để thực hiện tốt ý đồ chiến thuật”.

Cuộc đua ngày càng khốc liệt

Cục diện trụ hạng mùa này đang trở nên khó lường khi khoảng cách điểm số giữa các đội ở nhóm trụ hạng không lớn, trong khi thể thức 1,5 suất xuống hạng khiến áp lực lớn hơn với mỗi đội bóng.

SHB Đà Nẵng vẫn trong nhóm nguy hiểm và sẽ gặp CLB Thanh Hóa ở vòng cuối - trận đấu có thể mang tính quyết định. PVF-CAND, dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Tiến Đại đang cho thấy sự cải thiện về lối chơi và tinh thần, dù chưa có kết quả như mong muốn. Trong khi đó, HAGL vừa trải qua chuỗi 3 trận không thắng và chưa tạo được khoảng cách an toàn khi chỉ hơn đội cuối bảng PVF-CAND 4 điểm. Becamex TP Hồ Chí Minh lại có dấu hiệu khởi sắc và sẽ là đối thủ trực tiếp của Thanh Hóa ở vòng 21 - trận đấu mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua điểm số.

Với cục diện hiện tại, mỗi trận đấu đều có thể trở thành bước ngoặt. Một chiến thắng có thể giúp đội bóng bứt lên, nhưng một cú sảy chân cũng đủ đẩy họ vào vị trí “tử thần”.

Chờ “cái duyên” trụ hạng của HLV Mai Xuân Hợp

Bên cạnh sự bổ sung lực lượng, Đông Á Thanh Hóa còn có một điểm tựa quen thuộc - HLV trưởng Mai Xuân Hợp. Trong nhiều năm qua, mỗi khi đội bóng rơi vào khó khăn, nhà cầm quân này lại được trao niềm tin. Từ cuộc “thoát hiểm” ở trận play-off năm 2019 đến việc hoàn thành mục tiêu trụ hạng năm 2020, ông luôn để lại dấu ấn bằng khả năng ổn định đội hình và giữ vững tinh thần thi đấu.

Chia sẻ về nhiệm vụ hiện tại, HLV Mai Xuân Hợp cho biết: “Tôi coi đây là một ‘liều thuốc thử’ hạng nặng đối với bản thân. Điều quan trọng là định hướng và giải quyết từng vấn đề còn tồn tại. Sau mỗi trận đấu, toàn đội đều rút ra bài học để hoàn thiện hơn. Với Thanh Hóa, mỗi trận đấu đều là một trận chung kết”.

Với lực lượng được bổ sung kịp thời, tinh thần thi đấu bền bỉ cùng sự dẫn dắt của HLV Mai Xuân Hợp, Đông Á Thanh Hóa đang bước vào chặng “nước rút” với cả áp lực lẫn hy vọng.

Hoàng Sơn