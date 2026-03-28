Vượt lên “tính biểu tượng”

Trải qua 15 năm hưởng ứng Giờ trái đất, việc cùng nhau tắt các thiết bị điện không cần thiết trong vòng một tiếng đồng hồ đang dần trở nên quen thuộc. Tuy nhiên vẫn còn có không ít người xem đó là việc làm nặng tính biểu tượng, giá trị thực tế không lớn.

Một khi cách nhìn nhận còn khác nhau thì để có tiếng nói đồng thuận trong việc tiết kiệm điện là rất khó. Bởi chúng ta đều biết nguồn điện năng phía sau công tơ của mỗi gia đình được mặc định là tài sản riêng, chủ nhân bỏ tiền ra mua, nên việc sử dụng như thế nào là quyền cá nhân. Nếu như công tác truyền thông không làm thay đổi được nhận thức trong tiêu dùng, thì các khuyến nghị từ cơ quan chức năng không dễ để nhận được sự đồng cảm, chia sẻ, hưởng ứng của cộng đồng.

Những ngày qua tại phường Hạc Thành có một nhóm trẻ tự phát đi trên đường nhắc mọi người tối thứ bảy ngày 28/3 là Giờ trái đất, nhớ tắt điện. Không ít người đứng nhìn bằng ánh mắt khác thường. Có người đặt câu hỏi liệu những cậu bé này có vấn đề về tâm lý hay không mà lại đi “vác tù và hàng tổng”.

Việc tắt điện trong vòng một giờ đồng hồ hưởng ứng Giờ trái đất hàng năm có thể chỉ là “hành động biểu tượng”, nhưng đang dần trở thành thước đo cho ý thức công dân toàn cầu, lan tỏa lối sống xanh như slogan của Giờ trái đất năm nay: “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”. Để chuyển tải mục đích của việc khuyến nghị sử dụng điện tiết kiệm, năm nào Giờ trái đất cũng gắn với một slogan ý nghĩa. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là thông điệp trên giấy, trên không gian mạng. Điều quan trọng là con người phải có những hành động thực sự để nó không chỉ là khẩu hiệu trên giấy và được nhắc đến trong 60 phút ngắn ngủi của Giờ trái đất hàng năm, mà phải thường trực trong suy nghĩ, để tiết kiệm điện thực sự trở thành thói quen, nhu cầu thiết thân của mỗi người.

Từ thông điệp hưởng ứng Giờ trái đất năm 2026: “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, các cơ quan tổ chức không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi tiết kiệm điện, mà đã nâng tầm thành một chiến lược phát triển: Muốn có tương lai bền vững, con người buộc phải đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách sống, sản xuất và tiêu dùng. Hình ảnh nhóm trẻ nhắc nhở những gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên đường đi hãy tắt đèn trong thời điểm cả nước hưởng ứng Giờ trái đất năm nay khiến chúng ta phải suy nghĩ. Việc làm của những cậu bé có thể gây cười cho ai đó, nhưng đó chính là biểu tượng ý thức, trách nhiệm của công dân toàn cầu trong cuộc chiến chống lại ô nhiễm môi trường và nguy cơ thiếu năng lượng.

Nếu ai cũng cho thấy suy nghĩ, hành động của mình thật sự được “bật sáng” trong một giờ đồng hồ tắt các thiết bị điện, tin rằng từ đó những giá trị mới rồi sẽ được bật lên, vượt ra khỏi “tính biểu tượng” của Giờ trái đất, để trở thành những giá trị đích thực, góp phần xây dựng cuộc sống xanh hơn.

Hạnh Nhiên